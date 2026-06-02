Cancillería de Panamá condena ataque al MSC Sariska V y defiende la navegación de naves comerciales neutrales

La administración del presidente José Raúl Mulino, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó enérgicamente el ataque atribuido a Irán contra el buque portacontenedores de bandera panameña MSC Sariska V, que fue impactado por proyectiles tras culminar operaciones en el puerto iraquí de Umm Qasr.

Además, la Cancillería informó que el incidente ocurrió este lunes 1 de junio y confirmó que no se registraron heridos civiles entre los miembros de la tripulación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su rechazo categórico a cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad de la navegación internacional y el comercio marítimo.

“Como principal registro de naves a nivel mundial y administrador del Canal, Panamá rechaza categóricamente cualquier acto de coacción o violencia que ponga en peligro la marina mercante y el comercio marítimo global”, señaló la entidad.

La posición oficial destaca la preocupación del Estado panameño por el impacto que este tipo de incidentes puede tener sobre las rutas comerciales internacionales y la estabilidad del transporte marítimo.

La Cancillería también recordó que Panamá ocupa actualmente un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, desde donde promueve acciones orientadas a preservar la seguridad marítima internacional.

En ese sentido, el Gobierno panameño abogó por el cese de los ataques contra embarcaciones comerciales neutrales que operan en la región del golfo Pérsico, advirtiendo que estos hechos contribuyen al deterioro de la seguridad marítima.

“Panamá aboga porque se ponga fin a este tipo de ataques realizados contra buques comerciales neutrales, con el consecuente deterioro de la seguridad marítima en el golfo”, indicó la Cancillería.