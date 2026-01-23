  1. Inicio
Davos evidencia el aislamiento de Estados Unidos y el avance de un nuevo orden geopolítico

La intervención de Donald Trump en Davos estuvo marcada por la ausencia de aliados tradicionales de Estados Unidos.
Manuel Vega Loo
  • 23/01/2026 13:00
El foro económico reflejó fisuras diplomáticas, rechazo de aliados históricos y oportunidades aprovechadas por potencias emergentes ante una política exterior estadounidense cada vez más confrontacional

El Foro Económico Mundial de Davos dejó al descubierto el debilitamiento de la influencia internacional de Estados Unidos, en un escenario marcado por la ruptura de alianzas tradicionales, el creciente malestar europeo, el reposicionamiento de China y una diplomacia estadounidense basada en la confrontación, el unilateralismo y el autoelogio presidencial.

La puesta en escena del presidente Donald Trump resultó elocuente: al presentar su nueva hoja de ruta internacional, estuvo acompañado por una veintena de líderes, ninguno perteneciente a las democracias avanzadas, a las economías más poderosas ni a los aliados históricos de Washington. Para numerosos observadores, la imagen simbolizó el deterioro acelerado de la red de alianzas que durante décadas sostuvo la hegemonía estadounidense.

Rechazo de aliados y grietas en el bloque occidental

Mientras Trump reiteraba su habitual discurso de autosatisfacción, líderes como Javier Milei, Viktor Orbán y mandatarios de países asiáticos, euroasiáticos y latinoamericanos ocuparon el escenario. En contraste, potencias tradicionales como Canadá y Francia marcaron distancia de forma explícita.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, llamó a construir redes de cooperación entre países que rechazan la política de la fuerza, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, defendió el respeto institucional y el multilateralismo frente a lo que calificó como intimidación política. Ambos recibieron críticas directas de Trump, lo que profundizó la tensión diplomática. Desde París, la respuesta llegó en forma de ironía pública frente a afirmaciones falsas emitidas desde el estrado.

En Europa, aunque no existe una oposición plenamente cohesionada al trumpismo, las amenazas sobre Groenlandia activaron una reacción contundente. La presión política, el impacto en los mercados y la resistencia dentro del propio Partido Republicano llevaron a Trump a retirar tanto la opción militar como los anuncios de aranceles, un giro que marcó uno de los momentos más significativos del foro.

Carney ha impulsado un cambio en la política exterior de Canadá en respuesta a las tensiones comerciales y arancelarias generadas por Trump.
China avanza mientras Washington cede espacios

El deterioro del clima diplomático quedó patente incluso fuera del escenario principal. Según reportes de Financial Times y Reuters, una cena de trabajo terminó abruptamente tras duras críticas del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, que provocaron abucheos y la salida anticipada de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

En paralelo, China aprovechó el vacío dejado por Estados Unidos para reforzar su imagen como actor estable y defensor del comercio global. El viceprimer ministro He Lifeng insistió en el compromiso chino con el multilateralismo, una narrativa que gana tracción entre países cansados de la imprevisibilidad estadounidense, pese a las dudas sobre el respeto de Pekín al derecho internacional y sus políticas industriales agresivas.

Este reposicionamiento también se extiende al ámbito tecnológico. Aunque empresas estadounidenses lideran sectores clave, la cercanía de algunas con el movimiento MAGA y figuras controvertidas como Elon Musk o Peter Thiel genera desconfianza, abriendo espacio para alternativas chinas, especialmente en inteligencia artificial y plataformas tecnológicas abiertas.

Estados Unidos conserva un enorme poder militar, económico y empresarial, pero el mensaje que resonó en Davos fue claro: una hegemonía ejercida mediante presión y humillación acelera el proceso de reorganización global. Como advirtió Mark Carney, cuando otros logran reducir su dependencia, la cooperación se convierte en la estrategia más eficaz. Su discurso recibió una ovación cerrada. El de Trump, apenas un aplauso protocolar.

