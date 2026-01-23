Davos evidencia el aislamiento de Estados Unidos y el avance de un nuevo orden geopolítico

El Foro Económico Mundial de Davos dejó al descubierto el debilitamiento de la influencia internacional de Estados Unidos, en un escenario marcado por la ruptura de alianzas tradicionales, el creciente malestar europeo, el reposicionamiento de China y una diplomacia estadounidense basada en la confrontación, el unilateralismo y el autoelogio presidencial. La puesta en escena del presidente Donald Trump resultó elocuente: al presentar su nueva hoja de ruta internacional, estuvo acompañado por una veintena de líderes, ninguno perteneciente a las democracias avanzadas, a las economías más poderosas ni a los aliados históricos de Washington. Para numerosos observadores, la imagen simbolizó el deterioro acelerado de la red de alianzas que durante décadas sostuvo la hegemonía estadounidense.

Rechazo de aliados y grietas en el bloque occidental

China avanza mientras Washington cede espacios

El deterioro del clima diplomático quedó patente incluso fuera del escenario principal. Según reportes de Financial Times y Reuters, una cena de trabajo terminó abruptamente tras duras críticas del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, que provocaron abucheos y la salida anticipada de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Nota de interés: Lapsus en Davos: Donald Trump confunde Groenlandia con Islandia y provoca burlas y críticas