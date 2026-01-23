Davos evidencia el aislamiento de Estados Unidos y el avance de un nuevo orden geopolítico

El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/wef-foro-economico-mundial-world-economic-forum-" target="_blank">Foro Económico Mundial de Davos</a></b> dejó al descubierto el <b>debilitamiento de la influencia internacional de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/busquedas/-/search/estados%20unidos/false/false/19840122/20260122/date/true/true/0/0/meta/0/0/0/1" target="_blank">Estados Unidos</a></b>, en un escenario marcado por la <b>ruptura de alianzas tradicionales</b>, el creciente <b>malestar europeo</b>, el <b>reposicionamiento de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/china" target="_blank">China</a></b> y una diplomacia estadounidense basada en la confrontación, el unilateralismo y el autoelogio presidencial.La puesta en escena del presidente <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">Donald Trump</a></b> resultó elocuente: al presentar su nueva hoja de ruta internacional, estuvo acompañado por una veintena de líderes, ninguno perteneciente a las <b>democracias avanzadas</b>, a las <b>economías más poderosas</b> ni a los <b>aliados históricos</b> de <b>Washington</b>. Para numerosos observadores, la imagen simbolizó el deterioro acelerado de la red de alianzas que durante décadas sostuvo la hegemonía estadounidense.