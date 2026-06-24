De la Espriella llega al poder con una agenda inspirada en Milei, Bukele y Trump

Durante la campaña, <b>De la Espriella</b> utilizó un discurso de confrontación contra la izquierda y contra el legado de <b>Gustavo Petro</b>. Sin embargo, tras conocerse los resultados electorales, el tono cambió.En su mensaje de victoria hizo llamados a la unidad nacional y buscó tender puentes con quienes no votaron por él.Ese cambio refleja quizás el principal desafío que enfrentará su gobierno: administrar un país dividido prácticamente por mitades y convertir una agenda construida sobre promesas ambiciosas en resultados concretos.La derecha celebra haber recuperado la presidencia colombiana. Ahora comienza la etapa más difícil: gobernar.