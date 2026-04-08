Delcy Rodríguez asegura que ‘terminó el extremismo’ en Venezuela tras captura de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este martes 7 de abril que el país dejó atrás el “extremismo” tras los acontecimientos del pasado 3 de enero, fecha en la que fue capturado el exmandatario Nicolás Maduro durante una operación liderada por Estados Unidos.

Durante un acto celebrado en el Palacio de Miraflores junto a líderes religiosos, Rodríguez sostuvo que ese día marcó “el fin de un proceso donde posiciones extremas quebraron las bases políticas” del país.

“El 3 de enero ha sido una fecha que culminó un proceso, por eso convoqué el programa de Convivencia Democrática y Paz, pensando en una Venezuela diversa”, expresó.

La dirigente afirmó que, a poco más de tres meses de asumir el poder, el país “ha cambiado” y ahora cuenta con espacios donde convergen sectores con visiones distintas. “Aquí hay representación de pensamientos disímiles que buscan el encuentro y la paz de Venezuela”, añadió.

Rodríguez también hizo un llamado a ampliar la participación ciudadana en este proceso, destacando la incorporación de actores sociales y religiosos como parte de una estrategia para promover la convivencia nacional.

Las declaraciones se dan en medio de un complejo escenario político, luego de que Rodríguez asumiera el liderazgo del país tras la captura de Maduro, en un proceso respaldado por Estados Unidos pero cuestionado por diversos sectores dentro y fuera de Venezuela.

Mientras tanto, la dirigente insistió en su visión de un país plural: “Aspiramos a que Venezuela sea un santuario para todos los venezolanos, un país donde la fe y la convivencia estén por encima de las diferencias”.