Duelo entre ruinas: Venezuela entra en siete días de luto mientras la esperanza se apaga bajo los escombros

Después de una semana en la que el tiempo dejó de medirse en horas y comenzó a contarse entre rescates, despedidas y silencios, Venezuela amaneció este 1 de julio con una certeza que nadie quería aceptar: la búsqueda de sobrevivientes entra en su etapa final. Ya no son los gritos los que dominan las zonas devastadas por el terremoto del 24 de junio. Tampoco el sonido incesante de martillos, taladros o maquinaria pesada. En muchos edificios derrumbados comenzó a aparecer una letra que resume el desenlace de una tragedia nacional. Una “D”. La inicial de deceased —fallecido—, utilizada por los equipos de búsqueda para señalar aquellos lugares donde ya no se esperan rescates con vida. Es una marca sencilla, pintada sobre concreto fracturado, pero cargada de un significado devastador: allí, la esperanza terminó. Durante los primeros días, cada vibración bajo los escombros podía convertirse en un milagro. Un golpe contra una pared, un teléfono que aún sonaba, una voz apenas perceptible bastaban para detener a decenas de rescatistas que trabajaban con una precisión casi quirúrgica. Hubo sobrevivientes que emergieron después de horas, e incluso días, atrapados entre columnas y losas de concreto. Cada rescate alimentó la ilusión de que todavía era posible encontrar más vida. Pero la naturaleza también impone sus propios límites. Con el paso de los días, las posibilidades de hallar personas con vida disminuyeron drásticamente. El agotamiento físico de los equipos de emergencia comenzó a mezclarse con el desgaste emocional de quienes, pese a saber lo que probablemente encontrarían, continuaron excavando porque siempre existía una última posibilidad.

Un país vestido de luto

En ese contexto, el Gobierno venezolano anunció este miércoles siete días de duelo nacional en homenaje a las víctimas del terremoto, una decisión que busca rendir tributo a miles de personas que perdieron la vida en una de las peores catástrofes naturales que ha enfrentado el país en décadas. Durante el período de duelo, las banderas permanecerán a media asta en las instituciones públicas, mientras continúan los actos de homenaje en distintas ciudades afectadas. El luto, sin embargo, ya llevaba varios días instalado en las calles. Está en las fotografías pegadas sobre improvisados altares. En las velas que permanecen encendidas durante la noche. En los nombres que familiares leen una y otra vez frente a hospitales, centros de identificación y listas oficiales con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Porque incluso cuando la búsqueda termina, comienza otra igual de dolorosa: identificar a quienes ya no regresarán a casa.

La despedida de los rescatistas

En numerosos puntos de las zonas afectadas, los equipos especializados empiezan a desmontar parte de sus operaciones. Algunos continúan revisando estructuras específicas, mientras otros concluyen una misión que durante días los obligó a convivir con el dolor, la incertidumbre y escenas difíciles de olvidar. Muchos de ellos llegaron desde distintos países para apoyar las labores de rescate. Trabajaron jornadas interminables, durmieron pocas horas y arriesgaron su propia seguridad entrando en edificios con riesgo permanente de colapso. Ahora regresan con historias que difícilmente podrán dejar atrás: niños rescatados entre los escombros, familias enteras encontradas sin vida, abrazos imposibles de olvidar y silencios que pesarán mucho más que cualquier palabra. Para quienes permanecen en Venezuela, el trabajo tampoco termina. Comienza la fase de recuperación, remoción de escombros, evaluación estructural y reconstrucción de comunidades enteras que quedaron reducidas a montañas de concreto.

Lo que queda después del terremoto