Duelo entre ruinas: Venezuela entra en siete días de luto mientras la esperanza se apaga bajo los escombros

En numerosos puntos de las zonas afectadas, los equipos especializados empiezan a desmontar parte de sus operaciones. Algunos continúan revisando estructuras específicas, mientras otros concluyen una misión que durante días los obligó a convivir con el dolor, la incertidumbre y escenas difíciles de olvidar.Muchos de ellos llegaron desde distintos países para apoyar las labores de rescate. Trabajaron jornadas interminables, durmieron pocas horas y arriesgaron su propia seguridad entrando en edificios con riesgo permanente de colapso.Ahora regresan con historias que difícilmente podrán dejar atrás: niños rescatados entre los escombros, familias enteras encontradas sin vida, abrazos imposibles de olvidar y silencios que pesarán mucho más que cualquier palabra.Para quienes permanecen en Venezuela, el trabajo tampoco termina. Comienza la fase de recuperación, remoción de escombros, evaluación estructural y reconstrucción de comunidades enteras que quedaron reducidas a montañas de concreto.