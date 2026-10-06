Ejecución fallida de Christa Pike: recupera la conciencia y el habla tras dos dosis de inyección letal

Christa Pike, la mujer condenada a muerte que sobrevivió a un fallido intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee, recuperó la conciencia y puede hablar, según informaron este martes sus abogados.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, puede hablar y sigue recibiendo atención médica de emergencia”, señalaron en un comunicado Randy Spivey, Kelly Gleason, Stephen Ferrell y Luke Ihnen, integrantes de los equipos legales que representan a Pike.

La defensa indicó que Pike sufrió graves lesiones en ambos brazos durante el procedimiento y que continúa esposada y encadenada a la cama del hospital. Su pronóstico permanece incierto, aunque los abogados anticipan que su recuperación podría ser prolongada.

Pike, de 50 años, permaneció inconsciente y conectada a un respirador artificial durante varios días después del intento de ejecución, ocurrido el 30 de septiembre en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville.

Las autoridades penitenciarias le administraron dos dosis de pentobarbital, el fármaco utilizado en Tennessee para la inyección letal.

El procedimiento no provocó su muerte y Pike fue trasladada posteriormente a un hospital, donde recibió atención médica por los efectos de las sustancias administradas.

La defensa también agradeció a los equipos de emergencia y al personal médico que ha atendido a Pike, así como a las personas que han enviado mensajes de apoyo durante los últimos días.

El caso ha provocado una revisión del sistema de ejecuciones de Tennessee. El gobernador Bill Lee ordenó una investigación independiente después del fallo del procedimiento y suspendió las ejecuciones restantes previstas en el estado para 2026.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. Ambas eran estudiantes del programa Knoxville Job Corps. La fiscalía sostuvo que Pike y su entonces novio torturaron y asesinaron a Slemmer durante un ataque relacionado con celos.

La ejecución había sido retrasada durante más de ocho horas mientras los tribunales analizaban recursos presentados por la defensa. Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el procedimiento continuara.

Tras el intento fallido, los abogados de Pike solicitaron además que las autoridades preservaran documentos, comunicaciones, fotografías y videos relacionados con la ejecución. También han pedido que se revise su condena a muerte.