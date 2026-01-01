Enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Irán

Enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad dejaron tres muertos este jueves en Irán, según medios locales, los primeros desde el inicio de protestas contra el alto costo de la vida.

El movimiento comenzó el domingo en la capital, Teherán, donde comerciantes cerraron sus tiendas para protestar contra la hiperinflación, la depreciación de la moneda y el estancamiento económico, antes de extenderse a universidades y otras regiones del país.

El jueves se registraron enfrentamientos en ciudades medianas de varias decenas de miles de habitantes.

En Lordegan (suroeste), dos civiles murieron, informó la agencia de prensa Fars, que dio cuenta de enfrentamientos, pedradas y actos vandálicos en esa ciudad situada a 650 km de Teherán.

La agencia también mencionó “importantes daños” y la detención de varias personas.

Aismismo, un miembro de las fuerzas de seguridad murió en enfrentamientos en Kuhdasht, también en el oeste.

Por el momento, el movimiento es menos importante que las grandes manifestaciones que sacudieron Irán a finales de 2022 tras la muerte en detención de Mahsa Amini, una joven iraní.

Su fallecimiento tras ser arrestada por llevar supuestamente mal colocado el velo, en violación del estricto código de vestimenta vigente en Irán, provocó una ola de indignación en la que murieron varias centenas de personas, entre ellas decenas de miembros de las fuerzas de seguridad.