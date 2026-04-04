España: jubilación forzada al magistrado que exoneró a Delcy Rodríguez por su entrada ilegal a Europa

De acuerdo con el periodista Borja Méndez, del diario ABC, en el Boletín Oficial del Estado de España se publicó este sábado 4 de abril la jubilación forzosa por edad del magistrado Antonio Serrano-Arnal Domper, una figura cuyo nombre quedó estrechamente vinculado al denominado Delcygate, que involucra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Serrano-Arnal es recordado principalmente por haber instruido y posteriormente archivado el caso conocido como Delcygate, relacionado con la visita en enero de 2020 a España de la entonces vicepresidenta Rodríguez.

La resolución fue firmada por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló Doménech, y establece que el magistrado, destinado en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, alcanza la edad legal de retiro en esta fecha, por lo que se decreta su jubilación con efectos inmediatos y los derechos pasivos correspondientes.

El acuerdo que formaliza esta decisión ya había sido adoptado previamente, este 12 de enero, por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, explicó Méndez en su publicación en el ABC de España.

Serrano-Arnal concluyó que no existía delito, al considerar que Rodríguez —quien tenía prohibida la entrada al espacio Schengen— no accedió formalmente a territorio español, ya que permaneció en una zona de tránsito del Aeropuerto Internacional de Barajas.

Su decisión contó con el respaldo de la Fiscalía y fue posteriormente confirmada tanto por la Audiencia Provincial de Madrid como por el Tribunal Supremo.

El archivo de la causa fue recurrido por el partido de extrema derecha Vox, aunque la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid ratificó íntegramente el sobreseimiento en 2021, consolidando así la postura judicial inicial.

El caso, recordó Méndez, fue perdiendo fuerza con el paso del tiempo, aunque volvió a aparecer en el contexto de nuevas investigaciones relacionadas con Koldo García, donde surgieron comunicaciones vinculadas a los días previos a la llegada de Rodríguez a la ciudad de Madrid.

Entre esos elementos, se mencionaron mensajes en los que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, informaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la llegada de Rodríguez a Barajas.