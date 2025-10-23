Estados Unidos aumenta presión sobre Venezuela: acusaciones de la CIA y despliegue militar

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela escaló este jueves 23 de octubre en una secuencia de hecho que revelan un clima geopolítico cada vez más delicado al sur del Mar Caribe.

El general Valdimir Padrino López afirmó públicamente que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) opera en Venezuela y en cualquier país donde exista una embajada estadounidense.

“Sabemos que la CIA, bueno, está allí presente, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo donde no haya embajada, donde haya una embajada, mejor dicho, dentro de los Estados Unidos, allá estará operando la CIA”, mencionó.

“Todas las acciones que estamos haciendo, es repito, para alcanzar un punto óptimo para evitar y contrarrestar la amenaza militar desplegada en el Caribe”, afirmó Padrino, asegurando que el gobierno venezolano trabaja para protegerse de acciones de desestabilización.

Minutos después, desde la Casa Blanca, se produjo una declaración que aumentó más la incertidumbre. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, fue cuestionada directamente sobre si el presidente Donald Trump busca un cambio de régimen en Venezuela bajo el argumento de la lucha contra el narcoterrorismo.

“El Presidente ha hablado sobre eso, y ciertamente no adelantaré de él. Lo que hemos hecho muy claro es que esta administración no va a tolerar organizaciones narcoterroristas internacionales de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos”, fue alguna de sus palabras.

Aunque evitó confirmar un objetivo de derrocamiento, Leavitt reiteró que Estados Unidos no tolerará a organizaciones narcoterroristas internacionales, señalando que los carteles , algunos con operaciones vinculadas a Venezuela, cuentan con armamento, recursos y capacidad para operar a gran escala, provocando miles de muertes al año en territorio estadounidense.

También anunció la participación de Trump en una mesa sobre carteles y migración, donde se anunciarían nuevos avances operativos.

Lo que levanta alertas y sospechas, es que dicha declaraciones coinciden con el reporte de movimiento aéreo militar de alto perfil de Estados Unidos cerca de Venezuela, donde dos bombarderos estratégicos B-1B Lancer, se acercaron a aproximadamente 80 kilómetros de las costas venezolanas antes de cambiar rumbo y apagar sus transpondedores para no ser rastreados.

A esto se sumó el despliegue de un avión E-11A BACN, conocido como “el sistema nervioso” de operaciones militares estadounidenses, debido a que actúa como centro de retransmisión y conectividad entre aeronaves, buques y fuerzas terrestres.