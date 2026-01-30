Estados Unidos celebra fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucionales concesiones portuarias a ‘China’

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras conocer que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, filial de la empresa china CK Hutchinson Holdings, declaró que Estados Unidos se siente alentado por ese fallo.

Rubio en su publicación en redes sociales destacó que la CSJ panameña declaró iinconstitucional las concesiones portuarias a China.

“Estados Unidos se siente alentado por la reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucionales las concesiones portuarias a China”, publicó Rubio en la red social X.

Donald Trump antes de tomar posesión como el presidente 47 de Estados Unidos, en diciembre de 2024, alertó sobre la creciente influencia de China en el Canal de Panamá por tener dos puertas en sus riberas.

Además, Trump se quejó del costo del peaje para las naves estadounidenses y pidió un paso libre y prioritario por la vía acuática.

Posteriormente, el presidente José Raúl Mulino defendió la soberanía de Panamá y dijo que Estados Unidos no podía decidir sobre el futuro de la vía acuática.

Tras conversaciones entre Mulino y Rubio se llegaron a acuerdo que han permitido mejorar las relaciones entre ambos países. También esta el trabajo bilateral que realizan en materia de seguridad y migración.

Rubio se pronunció al día siguiente que el pleno de la CSJ declarara inconstitucionales la Ley N.° 5 del 16 de enero de 1997, sus adendas y el acto de prórroga relacionados con el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company, S. A.

La decisión fue adoptada durante una sesión ordinaria del pleno, tras la discusión de dos demandas de inconstitucionalidad, identificadas como los expedientes 119313-2025 y 17547-2025. De acuerdo con información conocida por La Estrella de Panamá, las normas declaradas inconstitucionales están vinculadas al contrato que regula el desarrollo, construcción, operación y administración de las terminales portuarias de contenedores, Ro-Ro, pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal.