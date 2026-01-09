Guardia Costera intercepta el buque tanque ‘Motor Tanker Olina’ tras partir de Venezuela

En una operación marítima ejecutada en las primeras horas de este viernes 9 de enero, las fuerzas de Estados Unidos se incautaron del buque tanque Motor Tanker Olina en aguas internacionales al este del mar Caribe, informó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en su cuenta oficial de X.

Según Noem, el Olina formaba parte de una denominada “flota fantasma” (ghost fleet) de buques sospechosos de transportar petróleo bajo embargo y había partido de Venezuela en un intento por evadir a las fuerzas estadounidenses.

La funcionaria dijo que la operación fue posible gracias a la estrecha coordinación entre la Guardia Costera de Estados Unidos, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, lo que permitió un abordaje seguro y conforme a la ley.

“No habrá refugio para los criminales en el mar. La flota fantasma no evadirán la justicia ni se esconderán bajo falsas reivindicaciones de nacionalidad”, declaró Noem, subrayando el compromiso de Estados Unidos de hacer cumplir tanto sus leyes como las normas internacionales.