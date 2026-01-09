Guardia Costera intercepta el buque tanque ‘Motor Tanker Olina’ tras partir de Venezuela

Este decomiso del Olina representa al menos la <b>quinta embarcación interceptada en semanas recientes</b> dentro de una campaña más amplia de Estados Unidos contra el transporte ilegal de petróleo vinculado a Venezuela, enmarcada en la <b>operación Southern Spear</b> y acompañada de un despliegue militar en el Caribe.Esta incautación es la tercera en menos de una semana, la primera fue a un barco de bandera de Camerún, en el Caribe, y la segunda fue a una nave en el Atlántico norte, la cual era perseguida por las tropas estadounidenses desde su salida de las costas caribeñas.