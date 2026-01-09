  1. Inicio
Guardia Costera intercepta el buque tanque ‘Motor Tanker Olina’ tras partir de Venezuela

Este decomiso del Olina representa al menos la quinta embarcación interceptada en semanas recientes.
Este decomiso del Olina representa al menos la quinta embarcación interceptada en semanas recientes. Tomado de video
Por
Manuel Vega Loo
  • 09/01/2026 10:25
En una operación marítima ejecutada en las primeras horas de este viernes 9 de enero, las fuerzas de Estados Unidos se incautaron del buque tanque Motor Tanker Olina en aguas internacionales al este del mar Caribe, informó la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en su cuenta oficial de X.

Según Noem, el Olina formaba parte de una denominada “flota fantasma” (ghost fleet) de buques sospechosos de transportar petróleo bajo embargo y había partido de Venezuela en un intento por evadir a las fuerzas estadounidenses.

La funcionaria dijo que la operación fue posible gracias a la estrecha coordinación entre la Guardia Costera de Estados Unidos, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, lo que permitió un abordaje seguro y conforme a la ley.

“No habrá refugio para los criminales en el mar. La flota fantasma no evadirán la justicia ni se esconderán bajo falsas reivindicaciones de nacionalidad”, declaró Noem, subrayando el compromiso de Estados Unidos de hacer cumplir tanto sus leyes como las normas internacionales.

La secretaria también señaló que la Guardia Costera continuará incautando buques tanque sancionados, reforzando el cumplimiento de la ley y eliminando fuentes de financiamiento de actividades ilícitas, incluido el narcoterrorismo.

Este decomiso del Olina representa al menos la quinta embarcación interceptada en semanas recientes dentro de una campaña más amplia de Estados Unidos contra el transporte ilegal de petróleo vinculado a Venezuela, enmarcada en la operación Southern Spear y acompañada de un despliegue militar en el Caribe.

Esta incautación es la tercera en menos de una semana, la primera fue a un barco de bandera de Camerún, en el Caribe, y la segunda fue a una nave en el Atlántico norte, la cual era perseguida por las tropas estadounidenses desde su salida de las costas caribeñas.

