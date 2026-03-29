Irán bajo amenaza de incursión terrestre en escalada con Estados Unidos e Israel

La guerra en Oriente Medio atraviesa una de sus fases más delicadas desde el inicio de las hostilidades a finales de febrero, marcada por una combinación de intensificación militar, expansión de los frentes de combate y esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada de mayores proporciones. En el plano militar, las tensiones aumentaron este domingo 29 de marzo tras las declaraciones del presidente del Parlamento iraní, Bagher Ghalibaf, quien acusó a Estados Unidos de promover negociaciones públicas mientras prepara, según reportes citados por medios internacionales, operaciones terrestres limitadas en territorio iraní. Estas incursiones, de concretarse, estarían orientadas a objetivos estratégicos y no a una invasión a gran escala. Desde Teherán, las autoridades han advertido que responderán con contundencia ante cualquier acción de este tipo. En paralelo, Irán ha intensificado sus ataques con misiles y drones contra objetivos vinculados a intereses estadounidenses y aliados en la región, ampliando el alcance del conflicto hacia el Golfo Pérsico.

Escalada militar y nuevos frentes

Por su parte, Israel ha reforzado su estrategia ofensiva. El primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó ampliar la presencia militar en el sur del Líbano con el objetivo de contener a Hezbolá, en un movimiento que podría alterar el equilibrio en una de las fronteras más volátiles de la región. Al mismo tiempo, Israel ha mantenido bombardeos sobre territorio iraní, incluyendo objetivos estratégicos y estructuras vinculadas al aparato militar. Uno de los ataques impactó un edificio en Teherán que albergaba oficinas de la cadena Al Araby, dejando heridos y daños significativos. El conflicto también ha generado incidentes en territorio israelí. Restos de misiles iraníes provocaron fugas de materiales peligrosos en zonas industriales del sur del país, evidenciando los riesgos para la población civil y la infraestructura crítica. En el Golfo, países como Baréin, Arabia Saudita y Kuwait han interceptado cientos de misiles y drones desde el inicio de la guerra, mientras continúan registrándose ataques contra instalaciones militares y energéticas.

Impacto en rutas estratégicas

Uno de los principales focos de preocupación internacional es el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial. Las tensiones han elevado el riesgo para el tránsito marítimo y el suministro global de petróleo y gas, generando volatilidad en los mercados. Ante este escenario, Pakistán ha impulsado iniciativas diplomáticas para estabilizar la situación. En Islamabad, los ministros de Exteriores de Turquía, Egipto y Arabia Saudita sostuvieron reuniones orientadas a buscar una salida negociada al conflicto. Entre las propuestas enviadas a Washington figuran mecanismos para garantizar el paso seguro de buques en el Golfo, incluyendo esquemas de tarifas similares a las del Canal de Suez y la creación de un consorcio regional para gestionar el flujo de petróleo. La crisis ha generado llamados urgentes a la contención por parte de organismos internacionales, líderes políticos y figuras religiosas. Durante la celebración del Domingo de Ramos, el papa León XIV exhortó a las partes a “deponer las armas”, reflejando la creciente preocupación por las consecuencias humanitarias del conflicto. Asimismo, la guerra ha comenzado a impactar otras dimensiones, incluyendo tensiones diplomáticas con países europeos y restricciones a actos religiosos en Jerusalén, lo que añade un componente político y simbólico adicional a la crisis. Analistas coinciden en que la combinación de operaciones militares activas, ataques en múltiples frentes y presiones sobre rutas estratégicas sitúa al conflicto en una fase de alta volatilidad. En este contexto, cualquier incidente podría desencadenar una escalada de mayor alcance con repercusiones globales. Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos buscan ganar espacio frente a la dinámica militar, en un escenario donde el equilibrio entre confrontación y negociación será determinante para el futuro inmediato de una de las regiones más sensibles del mundo.

Dimensión humanitaria y desplazamientos

A medida que se prolongan las hostilidades, comienzan a evidenciarse con mayor claridad los efectos sobre la población civil. En el sur del Líbano, las operaciones militares han provocado desplazamientos de miles de personas hacia zonas más seguras, mientras que en áreas de Irán afectadas por bombardeos se reportan daños en infraestructuras básicas y servicios esenciales. Organizaciones humanitarias advierten que, de continuar la escalada, podría generarse una crisis regional de mayor magnitud, especialmente en zonas donde la capacidad de respuesta estatal es limitada o está sometida a presión por el conflicto.

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