Irán bajo amenaza de incursión terrestre en escalada con Estados Unidos e Israel

Uno de los principales focos de preocupación internacional es el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial. Las tensiones han elevado el riesgo para el tránsito marítimo y el suministro global de petróleo y gas, generando volatilidad en los mercados.Ante este escenario, Pakistán ha impulsado iniciativas diplomáticas para estabilizar la situación. En Islamabad, los ministros de Exteriores de Turquía, Egipto y Arabia Saudita sostuvieron reuniones orientadas a buscar una salida negociada al conflicto.Entre las propuestas enviadas a Washington figuran mecanismos para garantizar el paso seguro de buques en el Golfo, incluyendo esquemas de tarifas similares a las del Canal de Suez y la creación de un consorcio regional para gestionar el flujo de petróleo.<b></b>La crisis ha generado llamados urgentes a la contención por parte de organismos internacionales, líderes políticos y figuras religiosas. Durante la celebración del Domingo de Ramos, el papa León XIV exhortó a las partes a 'deponer las armas', reflejando la creciente preocupación por las consecuencias humanitarias del conflicto.Asimismo, la guerra ha comenzado a impactar otras dimensiones, incluyendo tensiones diplomáticas con países europeos y restricciones a actos religiosos en Jerusalén, lo que añade un componente político y simbólico adicional a la crisis.Analistas coinciden en que la combinación de operaciones militares activas, ataques en múltiples frentes y presiones sobre rutas estratégicas sitúa al conflicto en una fase de alta volatilidad. En este contexto, cualquier incidente podría desencadenar una escalada de mayor alcance con repercusiones globales.Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos buscan ganar espacio frente a la dinámica militar, en un escenario donde el equilibrio entre confrontación y negociación será determinante para el futuro inmediato de una de las regiones más sensibles del mundo.