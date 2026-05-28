Irán niega acuerdo anunciado por EE.UU. y crece la tensión en Medio Oriente

El anuncio realizado por funcionarios estadounidenses apuntaba a una posible pausa diplomática en medio de un clima de creciente presión internacional.Según la versión difundida desde Washington, ambas partes habrían acordado mantener el alto el fuego vigente mientras se abría una nueva etapa de diálogo sobre el programa nuclear iraní y la estabilidad regional.Pero pocas horas después, la agencia iraní Tasnim —considerada cercana al aparato político y militar iraní— negó categóricamente que existiera un pacto.La falta de coincidencia entre ambas versiones deja dudas sobre el verdadero estado de las negociaciones y evidencia la desconfianza mutua que sigue dominando la relación bilateral.Analistas internacionales consideran que incluso si existen contactos indirectos, ninguna de las partes parece dispuesta a mostrar señales públicas de debilidad política frente a sus respectivos sectores internos.