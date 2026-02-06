Irán y Estados Unidos reanudan contactos en Omán tras los ataques, sin acuerdos pero con voluntad de seguir dialogando

La primera ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos desde los bombardeos de junio concluyó este viernes en Omán sin anuncios concretos, pero con un clima que ambas partes describieron como constructivo. El encuentro, celebrado en Mascate bajo un formato indirecto, permitió reactivar un canal diplomático que reduce, por ahora, la amenaza de una nueva escalada militar en la región. El canciller iraní Abbas Araghchi calificó las conversaciones de “fructíferas” y sostuvo que sirvieron para escuchar posiciones y acordar la continuidad del proceso. Desde la mediación, el ministro de Exteriores omaní Badr al Busaidi confirmó que se identificaron posibles áreas de avance y que las capitales analizarán los resultados antes de una próxima cita.

Un diálogo indirecto y con exigencias cruzadas

Las conversaciones se desarrollaron por rondas separadas: Al Busaidi trasladó mensajes entre las delegaciones, evitando un cara a cara. Teherán busca centrar el diálogo en su programa nuclear, donde dice estar dispuesto a concesiones limitadas. Washington, en cambio, exige un paquete más amplio que incluya misiles balísticos, el apoyo a grupos armados regionales y la situación interna en Irán. Araghchi subrayó que el siguiente paso debe ser acordar un marco común con los temas a tratar, mientras Omán habló de crear condiciones para reanudar negociaciones diplomáticas y técnicas. La distancia entre las agendas evidencia la complejidad del proceso y la cautela con la que avanzan ambas partes. La delegación estadounidense fue encabezada por Steve Witkoff y, según imágenes oficiales, incluyó a Jared Kushner y al jefe del CENTCOM, Brad Cooper. Esa presencia militar generó críticas en Teherán, donde una fuente diplomática advirtió que podría poner en riesgo el diálogo nuclear. “Sin amenazas ni presión no hay conversación posible”, insistió Araghchi.

Desconfianza, sanciones y propuestas sobre la mesa