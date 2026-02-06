Irán y Estados Unidos reanudan contactos en Omán tras los ataques, sin acuerdos pero con voluntad de seguir dialogando

La primera ronda de conversaciones entre <b>Irán</b> y <b>Estados Unidos</b> desde los bombardeos de junio concluyó este viernes en <b>Omán</b> sin anuncios concretos, pero con un clima que ambas partes describieron como constructivo. El encuentro, celebrado en Mascate bajo un formato indirecto, permitió reactivar un canal diplomático que reduce, por ahora, la amenaza de una nueva escalada militar en la región.El canciller iraní <b>Abbas Araghchi</b> calificó las conversaciones de 'fructíferas' y sostuvo que sirvieron para escuchar posiciones y acordar la continuidad del proceso. Desde la mediación, el ministro de Exteriores omaní <b>Badr al Busaidi</b> confirmó que se identificaron posibles áreas de avance y que las capitales analizarán los resultados antes de una próxima cita.