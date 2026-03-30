Israel y líderes cristianos acuerdan protocolos de seguridad para Semana Santa en Jerusalén

Tras semanas de tensión y restricciones a la comunidad cristiana en Jerusalén, la Policía de Israel y el Patriarca Latino de la ciudad, Cardenal Pierbattista Pizzaballa, establecieron un acuerdo para garantizar la celebración segura de las ceremonias de Pascua, incluido el tradicional “Fuego Sagrado” en la Basílica del Santo Sepulcro, de forma simbólica y con aforos limitados.

La medida busca proteger la libertad de culto, al tiempo que responde a la compleja situación de seguridad derivada de la Operación “León Rugiente”, en la que misiles iraníes y fragmentos de proyectiles han impactado recientemente dentro de la Ciudad Vieja, generando un peligro real e inminente para los fieles y el clero.

Este acuerdo se produce luego de que el pasado domingo la policía israelí impidiera la celebración de la Misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, hecho histórico que no ocurría desde hace siglos y que provocó preocupación entre la comunidad cristiana local y mundial.

Las autoridades eclesiásticas calificaron aquel incidente como “manifiestamente irrazonable y sumamente desproporcionado”.

Con la coordinación actual, se implementarán rutas controladas, aforos limitados y vigilancia reforzada, permitiendo que los fieles puedan participar en los ritos esenciales de la Semana Santa sin exponerse a riesgos.

El Patriarca y el Custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Ielpo, destacaron que la prioridad es proteger la vida de los participantes sin perder el significado espiritual de las ceremonias.

Las autoridades y la Iglesia coincidieron en que, a pesar de las restricciones, estas medidas permitirán mantener viva la tradición de Jerusalén como epicentro de la espiritualidad cristiana, asegurando que los rituales de Pascua se celebren de manera segura y respetuosa para todos los fieles que año tras año acuden a la Ciudad Vieja.