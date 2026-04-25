John Barrett comienza su gestión en Caracas con reunión clave junto a Delcy Rodríguez

El recién designado encargado de Negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, inició su agenda oficial en Caracas con una reunión junto a la presidenta interina Delcy Rodríguez, en la que se abordaron líneas de acción para la relación bilateral entre ambos países.

El encuentro, realizado en el Palacio de Miraflores, contó con la participación de figuras clave del gobierno venezolano, además de otros representantes del área económica y diplomática.

Según el medio informativo el Nacional, durante la reunión, Barrett insistió en la necesidad de avanzar en la implementación del plan estratégico de tres fases promovido por la administración del presidente Donald Trump, el cual contempla etapas de estabilización, recuperación y transición.

Según expresó, esta hoja de ruta busca generar beneficios concretos tanto para la población venezolana como para los ciudadanos estadounidenses.

También se destacó que este acercamiento como parte de un proceso más amplio de reactivación de los canales diplomáticos entre Caracas y Washington.

Barrett, quien asumió el cargo tras la salida de Laura Dogu, llegó a territorio venezolano este 23 de abril y desde entonces ha reiterado que su misión estará centrada en consolidar esta estrategia junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.