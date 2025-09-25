Kamala Harris: ‘Trump le dio a Netanyahu un cheque en blanco para hacer lo que quiera’

'En solo 107 días no pude mostrarles a los votantes cuánto podía ayudarlos más que <b>Trump</b>', escribe la exaspirante demócrata. El lanzamiento coincidió con la <b>Asamblea General de la ONU</b> en Manhattan y atrajo a 1.500 asistentes, en un ambiente marcado por interrupciones de activistas propalestinos que la acusaron de tener 'las manos manchadas de sangre'. Harris respondió con firmeza: 'Lo que le está sucediendo al pueblo palestino es indignante y me rompe el corazón. <b>Trump</b> le dio a <b>Netanyahu</b> un cheque en blanco para hacer lo que quiera'.