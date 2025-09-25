Kamala Harris: ‘Trump le dio a Netanyahu un cheque en blanco para hacer lo que quiera’

La exvicepresidenta Kamala Harris reapareció este miércoles en el Town Hall de Nueva York , donde presentó su libro 107 Days (Simon & Schuster), una memoria política que reconstruye la campaña más corta de la historia reciente de Estados Unidos . En la obra, Harris sostiene que su derrota frente a Donald Trump en 2024 se debió a la falta de tiempo tras la retirada de Joe Biden de la contienda.

“En solo 107 días no pude mostrarles a los votantes cuánto podía ayudarlos más que Trump ”, escribe la exaspirante demócrata. El lanzamiento coincidió con la Asamblea General de la ONU en Manhattan y atrajo a 1.500 asistentes, en un ambiente marcado por interrupciones de activistas propalestinos que la acusaron de tener “las manos manchadas de sangre”. Harris respondió con firmeza: “Lo que le está sucediendo al pueblo palestino es indignante y me rompe el corazón. Trump le dio a Netanyahu un cheque en blanco para hacer lo que quiera”.

Críticas al Partido Demócrata y mensaje político

En el escenario, Harris se mostró más combativa, distanciándose de Biden y criticando la pasividad de su partido. Pidió “abandonar el complejo del mesías” y llamó a “combatir el fuego con el fuego” para reconstruir al Partido Demócrata. La exvicepresidenta insinuó que no descarta una eventual candidatura en 2028, aunque evitó confirmarlo explícitamente.

En su discurso, Harris también acusó a la administración de Trump de “silenciar a la oposición” y de gobernar “como un régimen comunista”. El actual presidente respondió horas después desde su red social Truth Social, calificándola de “mentirosa” y asegurando en mayúsculas que “NO TIENE DOS DEDOS DE FRENTE”.