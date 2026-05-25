Lula da Silva inicia tratamiento de radioterapia tras diagnóstico de cáncer de piel

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inició un tratamiento preventivo de radioterapia tras ser diagnosticado con cáncer de piel en etapa temprana, informaron este lunes médicos del Hospital Sirio-Libanés y la oficina presidencial brasileña.

Según el informe médico divulgado por el centro hospitalario, Lula fue sometido el pasado 24 de abril a la extracción de una lesión de carcinoma basocelular detectada en el cuero cabelludo.

Tras la intervención, el equipo médico decidió aplicar un tratamiento complementario de radioterapia preventiva superficial para reducir el riesgo de nuevas lesiones.

Un portavoz de la presidencia brasileña explicó que la lesión era “pequeña” y fue detectada en una fase inicial, por lo que el mandatario deberá someterse a 15 sesiones de radioterapia.

Los médicos señalaron además que Lula mantendrá sus actividades diarias y agenda oficial sin restricciones durante el tratamiento.

El presidente brasileño, de 80 años, es actualmente el mandatario en ejercicio de mayor edad en la historia de Brasil y en los últimos años ha enfrentado varios problemas de salud.

En 2024 fue sometido a cirugías de emergencia para tratar y prevenir una hemorragia cerebral, mientras que en 2011 recibió tratamiento contra un cáncer de garganta.

Pese a ello, Lula continúa activo políticamente y se perfila como posible candidato a un cuarto mandato presidencial no consecutivo en las elecciones de octubre de 2026.

Diversas encuestas de opinión en Brasil lo ubican liderando la intención de voto frente a posibles candidatos de derecha, entre ellos Flavio Bolsonaro.

El carcinoma basocelular es considerado el tipo más frecuente de cáncer de piel y suele presentar altas tasas de curación cuando es detectado tempranamente.