Macron exige respetar alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y advierte sobre ataques en el Líbano

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó este miércoles a sus homólogos de Estados Unidos e Irán a garantizar el cumplimiento total del alto el fuego acordado recientemente, advirtiendo que su credibilidad depende de que se respete en todos los frentes del conflicto en Oriente Medio. Tras conversaciones telefónicas con Donald Trump y Masoud Pezeshkian, el mandatario francés subrayó que la tregua debe aplicarse sin excepciones, incluyendo escenarios sensibles como Líbano. Macron calificó el acuerdo temporal de dos semanas como “la mejor opción posible” en el contexto actual de tensiones, y aseguró que debe servir como punto de partida hacia una negociación integral que garantice la seguridad regional.

Preocupaciones por el programa nuclear y tensiones marítimas

El jefe de Estado francés advirtió que cualquier solución sostenible deberá abordar cuestiones clave como los programas nuclear y balístico iraní, así como su influencia en la región. También hizo énfasis en la necesidad de resolver las fricciones vinculadas al Estrecho de Ormuz, una ruta crucial para el comercio energético global, donde persisten incidentes que elevan la tensión internacional. Según Macron, solo mediante un enfoque amplio que incluya estos elementos será posible construir una paz estable y duradera con el respaldo de múltiples actores internacionales.

Condena a ataques en Líbano y respaldo a su soberanía

En un segundo pronunciamiento, el presidente francés expresó su “total solidaridad” con el gobierno libanés, encabezado por Joseph Aoun y Nawaf Salam, tras los recientes ataques atribuidos a Israel. Macron condenó enérgicamente los bombardeos, señalando que representan una amenaza directa para la estabilidad del alto el fuego y han dejado un elevado número de víctimas civiles. Asimismo, reiteró la importancia de preservar la integridad territorial del Líbano y confirmó el compromiso de Francia de apoyar a sus autoridades en la defensa de la soberanía nacional y en la implementación del plan de desarme del grupo Hizbulá.

Coordinación internacional para evitar una escalada