Macron exige respetar alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y advierte sobre ataques en el Líbano

En un segundo pronunciamiento, el presidente francés expresó su 'total solidaridad' con el gobierno libanés, encabezado por <b>Joseph Aoun</b> y <b>Nawaf Salam</b>, tras los recientes ataques atribuidos a <b>Israel</b>.<b>Macron </b>condenó enérgicamente los bombardeos, señalando que representan <b>una amenaza directa para la estabilidad del alto el fuego</b> y han dejado un elevado número de víctimas civiles.Asimismo, reiteró la importancia de preservar la integridad territorial del <b>Líbano </b>y confirmó el compromiso de <b>Francia </b>de apoyar a sus autoridades en la defensa de la soberanía nacional y en la implementación del plan de desarme del grupo <b>Hizbulá</b>.