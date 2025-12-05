‘Mi objetivo es salvar vidas’: la respuesta de Trump sobre Venezuela

El presidente Donald Trump aprovechó su paso por el sorteo del Mundial de la FIFA 2026 para responder sobre la tensión que rodea su postura hacia Venezuela, un tema que ha marcado la política exterior de su gobierno las últimas semanas.

Consultado sobre si el premio que recibió podría entrar en conflicto con su compromiso de atacar a Venezuela, Trump respondió que aún no había recibido una notificación oficial sobre el galardón, pero aseguró que su administración actúa bajo un objetivo central: salvar vidas.

”He resuelto ocho guerras y se avecina una novena, una novedad en la historia. Pero mi objetivo es salvar vidas. No busco un premio, quiero salvar vidas. Ya he salvado millones, lo que realmente quiero es liderar un gran país”, afirmó.

El mandatario también insistió en que Estados Unidos “es actualmente el país más caluroso del mundo” y recordó que, según él, hace un año era “un país moribundo”.

Un premio otorgado en medio de un escenario global convulso

Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA, un reconocimiento creado este año, de manos de Gianni Infantino, quien destacó su “acción extraordinaria” en procesos de pacificación en Gaza, el sudeste asiático, África y Ucrania.

La distinción se entregó en un escenario simbólico, decorado con manos sosteniendo al mundo.

El reconocimiento llega un día después de que el propio Departamento de Guerra informara sobre el ataque número 21 de la operación militar Lanza del Sur, que ha dejado 85 muertos en menos de dos meses.

Washington sostiene que los operativos buscan frenar la convergencia entre organizaciones terroristas y redes de narcotráfico, especialmente aquellas vinculadas a Venezuela, como Los Soles y el Tren de Aragua.

Un mensaje que amplía la tensión regional

Mientras la FIFA lo exaltaba por su labor “en la búsqueda de la paz”, Trump mantenía su postura firme sobre la presión militar en la región y su disposición a escalar acciones si considera que existen amenazas.

La estrategia estadounidense sigue apuntando a la ruta marítima del Pacífico oriental y del Mar Caribe, donde la administración asegura operar “con precisión” contra grupos vinculados al narcotráfico y al terrorismo.

Sus palabras durante el sorteo, cargadas de una mezcla entre autoelogio, advertencia y defensa política, dejan claro que Venezuela continuará siendo un tema determinante en su narrativa pública, incluso en escenarios ajenos a la política.