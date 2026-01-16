  1. Inicio
Mulino llega a Paraguay para participar en la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea

A su llegada, Mulino y su comitiva fueron recibidos por el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, Miguel Ángel Aranda.
Manuel Vega Loo
  • 16/01/2026 18:22
La firma del acuerdo está prevista para este sábado 17 de enero de 2026, a partir de las 11:30 a.m. hora de Asunción (9:30 a.m. hora de Panamá).

El presidente José Raúl Mulino arribó la tarde de este viernes 16 de enero a la ciudad de Asunción, Paraguay, donde participará como testigo de honor en la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea.

La aeronave presidencial HP-1A aterrizó a las 5:14 p.m., hora local de Asunción (3:14 p.m. hora de Panamá), en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

El mandatario llegó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, y miembros de la delegación oficial panameña, a la que se sumó el embajador de Panamá en Paraguay, Humberto Jirón.

A su llegada, Mulino y su comitiva fueron recibidos por el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, Miguel Ángel Aranda, y por el director general del Ceremonial del Estado, Lucas Strubing.

La firma del acuerdo está prevista para este sábado 17 de enero de 2026, a partir de las 11:30 a.m. hora de Asunción (9:30 a.m. hora de Panamá), en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay.

Al acto asistirán presidentes de países sudamericanos, así como autoridades de la Unión Europea.

