Mulino llega a Paraguay para participar en la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">El presidente José Raúl Mulino</a> arribó la tarde de este viernes 16 de enero a la ciudad de Asunción, Paraguay, donde participará como testigo de honor en la firma del <b>Acuerdo de Asociación entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea</b>.La aeronave presidencial HP-1A aterrizó a las 5:14 p.m., hora local de Asunción (3:14 p.m. hora de Panamá), en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. <b>El mandatario llegó acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, y miembros de la delegación oficial panameña, a la que se sumó el embajador de Panamá en Paraguay, Humberto Jirón.</b>A su llegada, Mulino y su comitiva fueron recibidos por el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, Miguel Ángel Aranda, y por el director general del Ceremonial del Estado, Lucas Strubing.La firma del acuerdo está prevista para este sábado 17 de enero de 2026, a partir de las 11:30 a.m. hora de Asunción (9:30 a.m. hora de Panamá), en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay. Al acto asistirán presidentes de países sudamericanos, así como autoridades de la Unión Europea.