Panamá firma declaración sobre seguridad en el estrecho de Ormuz

Panamá se sumó, junto al Reino Unido y otras potencias globales, a una declaración conjunta internacional que condena las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz y defiende la libertad de navegación como principio clave del derecho internacional.El pronunciamiento fue suscrito por países, como el Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y Canadá, así como por Panamá, en una señal de alineamiento entre naciones de distintas regiones frente a la creciente tensión en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.En el documento, los países firmantes condenaron 'en los términos más enérgicos' los recientes ataques atribuidos a Irán contra buques mercantes desarmados en el golfo Pérsico, así como acciones contra infraestructuras civiles, incluidas instalaciones de petróleo y gas. También denunciaron el cierre de facto del Estrecho de Ormuz, considerado un punto crítico para el comercio energético global.La declaración expresa además una profunda preocupación por la escalada del conflicto e insta a Irán a cesar de inmediato las amenazas, la colocación de minas y los ataques con drones y misiles, así como cualquier intento de bloquear el tránsito marítimo comercial.Los países, entre ellos Panamá, recalcaron que la libertad de navegación está respaldada por el derecho internacional, particularmente por la <b>Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar</b>, y advirtieron que las interrupciones en esta ruta representan una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales.Asimismo, destacaron que las consecuencias de estas acciones podrían sentirse a nivel global, especialmente en los países más vulnerables, debido a su impacto en las cadenas de suministro energético.En ese contexto, los firmantes manifestaron su disposición a contribuir a garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz y respaldaron la liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo, impulsada por organismos internacionales, como medida para estabilizar los mercados energéticos.