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Primeras liberaciones en Cuba: excarcelan a dos condenados por protestas del 11 julio

El anuncio de las excarcelaciones fue realizado este jueves 12 de marzo por el gobierno cubano.
El anuncio de las excarcelaciones fue realizado este jueves 12 de marzo por el gobierno cubano. | Tomado de video
Por
Manuel Vega Loo
  • 13/03/2026 14:52
De acuerdo con la organización, ambos liberados habían sido condenados a penas de 13 y 14 años de prisión por su participación en esas protestas.

La organización no gubernamental Justicia 11J reveló la tarde de este viernes 13 de marzo, en la red social X, que pudo “verificar la liberación” de dos personas que participaron en las históricas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba.

Estas liberaciones se producen un día después que el régimen de Cuba anunciara la excarcelación de 51 presos políticos antes de la Semana Santa, recordó la agencia AFP.

De acuerdo con la organización, ambos liberados habían sido condenados a penas de 13 y 14 años de prisión por su participación en esas protestas.

La agencia AFP confirmó con la familia del hombre sentenciado a 14 años de cárcel que efectivamente fue liberado y que se encontraba en camino a su casa en la ciudad de La Habana.

El anuncio de las excarcelaciones fue realizado este jueves 12 de marzo por el gobierno cubano, que presentó la medida como un gesto de buena voluntad hacia El Vaticano, en medio de gestiones diplomáticas relacionadas con la situación de los presos en la isla.

Las protestas del 11 de julio de 2021 fueron las mayores registradas en Cuba en décadas y derivaron en cientos de detenciones y condenas a manifestantes acusados por las autoridades de delitos como desorden público, desacato y sedición.

En la isla las organizaciones de derechos humanos sostienen que muchos de los encarcelados son presos políticos, una calificación que el régimen cubano rechaza.

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