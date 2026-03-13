Primeras liberaciones en Cuba: excarcelan a dos condenados por protestas del 11 julio

La organización no gubernamental Justicia 11J reveló la tarde de este viernes 13 de marzo, en la red social X, que pudo “verificar la liberación” de dos personas que participaron en las históricas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba.

Estas liberaciones se producen un día después que el régimen de Cuba anunciara la excarcelación de 51 presos políticos antes de la Semana Santa, recordó la agencia AFP.

De acuerdo con la organización, ambos liberados habían sido condenados a penas de 13 y 14 años de prisión por su participación en esas protestas.