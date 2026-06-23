Roberto Sánchez advierte que no reconocerá un gobierno de Keiko Fujimori

Las declaraciones más contundentes llegaron cuando fue consultado sobre la posibilidad de una victoria de <b>Keiko Fujimori</b>.<b>Sánchez </b>adelantó que su movimiento político no reconocerá la legitimidad de un eventual gobierno de la candidata de <b>Fuerza Popular </b>si persisten las dudas sobre el proceso electoral.'En esas condiciones de transgresión de las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora <b>Fujimori</b>', declaró.El candidato aseguró que su agrupación continuará impulsando acciones dentro del marco legal, aunque también apeló a la movilización ciudadana y a lo que describió como una 'resistencia patriótica y popular'.