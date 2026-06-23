Roberto Sánchez advierte que no reconocerá un gobierno de Keiko Fujimori

La crisis política que rodea la ajustada segunda vuelta presidencial en Perú sumó este martes un nuevo capítulo. El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, denunció la existencia de un supuesto “fraude en desarrollo”, cuestionó la validez de los votos emitidos en el exterior y aseguró que no reconocerá un eventual gobierno encabezado por Keiko Fujimori si las autoridades electorales no atienden sus reclamos. Durante una conferencia de prensa en Lima, el aspirante de izquierda elevó el tono de sus acusaciones contra los organismos responsables de la organización de los comicios y anunció una movilización nacional para este sábado con el objetivo de defender lo que considera la voluntad popular expresada en las urnas. Hasta ahora, Sánchez había evitado hablar abiertamente de fraude. Sin embargo, en esta ocasión sostuvo que existen elementos suficientes para poner en duda la transparencia del proceso electoral, particularmente en relación con el voto de los peruanos residentes en el extranjero.

Cuestionamientos al voto exterior

Según el candidato, las irregularidades se originaron a partir de una decisión adoptada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a solicitud de la Cancillería peruana, que habría modificado los procedimientos utilizados para el manejo de las actas provenientes de los consulados. Sánchez argumentó que, a diferencia de lo ocurrido en la primera vuelta, las actas del exterior no fueron digitalizadas inmediatamente después del cierre de la votación, una medida que, a su juicio, debilitó los mecanismos de control y transparencia. El líder de Juntos por el Perú afirmó que esa modificación redujo las garantías de seguridad jurídica del proceso y abrió la puerta a posibles alteraciones de los resultados. “Tenemos el derecho legítimo a dudar y a creer que en esa afectación ha ocurrido una manipulación de esa votación en beneficio de Fuerza Popular”, sostuvo.

Piden suspender el conteo

El candidato informó que su agrupación presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una solicitud de nulidad de los votos emitidos en el extranjero y pidió que se detenga el conteo mientras se resuelven los recursos presentados. A juicio de Sánchez, continuar con el escrutinio sin resolver previamente estas impugnaciones constituye una vulneración de las normas electorales. “Esto deviene en un fraude en desarrollo porque se sigue contabilizando la votación”, afirmó. El dirigente aseguró que el máximo organismo electoral tiene ahora la responsabilidad de garantizar la legalidad y transparencia del proceso. Advirtió además que, si sus recursos son rechazados o ignorados, considerará consumada la presunta irregularidad denunciada por su partido.

No reconocerá una eventual administración de Fujimori

Las declaraciones más contundentes llegaron cuando fue consultado sobre la posibilidad de una victoria de Keiko Fujimori. Sánchez adelantó que su movimiento político no reconocerá la legitimidad de un eventual gobierno de la candidata de Fuerza Popular si persisten las dudas sobre el proceso electoral. “En esas condiciones de transgresión de las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, declaró. El candidato aseguró que su agrupación continuará impulsando acciones dentro del marco legal, aunque también apeló a la movilización ciudadana y a lo que describió como una “resistencia patriótica y popular”.

Convocan movilización nacional