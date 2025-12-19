Rubio señala a Venezuela como la mayor amenaza regional y destaca la cooperación de Panamá en seguridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó la mañana de este viernes 19 de diciembre que la mayor amenaza para la seguridad del hemisferio occidental proviene de grupos terroristas y organizaciones criminales transnacionales, principalmente vinculadas al narcotráfico, y señaló directamente a Venezuela como el principal foco de inestabilidad en la región.

Además, reiteró que la atención de Estados Unidos sobre Venezuela se debe a que, a su juicio, el país se ha convertido en un centro de operaciones de grupos criminales y terroristas internacionales, incluyendo actores vinculados a Hezbolá e Irán, lo que representa —concluyó— la amenaza más grave para la seguridad en el hemisferio occidental.

Rubio sostuvo, en una conferencia de prensa tras ofrecer un informe de gestión, que estos grupos representan “la amenaza más primordial” para América Latina y el Caribe, al ser —según dijo— la raíz de la violencia que enfrentan países, como Colombia, Ecuador, México, las naciones de Centroamérica y otras partes del hemisferio.

El jefe de la diplomacia estadounidense destacó que Washington mantiene una amplia cooperación en materia de seguridad con varios gobiernos de la región, entre ellos Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y la República Dominicana, así como con Colombia y México.

Sobre ese último país, aseguró que su gobierno “está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia”, aunque reconoció que aún queda trabajo por hacer.

Rubio planteó que la situación es distinta en el caso de Venezuela, a la que calificó como un “régimen ilegítimo” que no solo se niega a cooperar con Estados Unidos, sino que —según afirmó— colabora abiertamente con organizaciones criminales y terroristas.

Entre ellas mencionó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a disidencias de las FARC, que, de acuerdo con el funcionario, operan desde territorio venezolano.

Asimismo, aseguró que redes de narcotráfico actúan con la cooperación de Nicolás Maduro para enviar drogas, como cocaína, hacia Estados Unidos a través del Caribe, lo que genera —dijo— una grave amenaza de seguridad para numerosos países, incluidos Trinidad y Tobago y la República Dominicana.

En ese contexto, Rubio defendió las operaciones de Estados Unidos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico que salen de Venezuela, y afirmó que estos esfuerzos forman parte de una estrategia más amplia para garantizar la seguridad del hemisferio. Indicó además que Washington desarrolla acciones similares en el océano Pacífico, aunque con menor visibilidad mediática, debido a la cooperación de gobiernos aliados en esa zona.

El secretario de Estado también resaltó la colaboración con México en materia de seguridad y los esfuerzos para crear una fuerza de estabilidad antipandillas en Haití, así como la coordinación regional para enfrentar a organizaciones criminales y terroristas que, según dijo, operan abiertamente y amenazan a los Estados del continente.

De cara al próximo año, Rubio se mostró optimista sobre una mayor cooperación hemisférica y afirmó que nuevos gobiernos en países como Bolivia y Chile podrían sumarse a estos esfuerzos, mientras destacó las relaciones ya existentes con Paraguay, Argentina y Ecuador.