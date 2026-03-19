Rusia envía combustible a Cuba y desafía el embargo de Trump

Rusia estaría enviando combustible a Cuba mediante operaciones encubiertas que buscan evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos, según informes de inteligencia marítima y firmas de análisis.

Los reportes indican que varios petroleros han recurrido a prácticas como la manipulación de sus sistemas de rastreo y transferencias de carga en alta mar para ocultar el destino final del crudo.

Uno de los casos señalados es el del buque Sea Horse, que habría transportado entre 190,000 y 200,000 barriles de combustible hacia la isla.

Además, otro tanquero con bandera rusa, el Anatoly Kolodkin, cargó más de 700,000 barriles de petróleo y se dirige hacia territorio cubano, en lo que sería uno de los envíos más significativos en medio de las restricciones energéticas.

Estos movimientos se producen en un contexto crítico para Cuba, que enfrenta una de sus peores crisis energéticas en décadas. El colapso del sistema eléctrico el pasado 16 de marzo dejó sin servicio a millones de personas, evidenciando la gravedad de la escasez de combustible.

Desde Washington, funcionarios han reiterado que las sanciones buscan presionar cambios en la isla, mientras advierten que el suministro de petróleo bajo estas condiciones podría acarrear nuevas medidas contra quienes participen en estas operaciones.

Por su parte, el Kremlin ha manifestado su disposición a apoyar a Cuba, mientras el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha denunciado lo que califica como una “guerra económica” en medio del recrudecimiento del embargo.

La situación energética y las tensiones geopolíticas continúan elevando la presión sobre la isla, que enfrenta dificultades crecientes para garantizar el suministro eléctrico y el funcionamiento de su economía.