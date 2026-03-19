Secretario de Defensa confirma que Estados Unidos ejecuta hoy el ataque más grande contra Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este jueves el lanzamiento de lo que describió como el ataque “más masivo y destructivo de la historia” contra Irán, en una nueva escalada del conflicto que mantiene en tensión a la comunidad internacional.

De acuerdo con sus declaraciones durante una rueda de prensa, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 7,000 objetivos en territorio iraní, incluyendo instalaciones militares, sistemas de defensa aérea y centros de producción vinculados a misiles y drones. El funcionario aseguró que la operación de hoy será la más intensa hasta el momento, en medio de una estrategia que busca debilitar de forma significativa la capacidad militar de Irán.

“Hasta la fecha, hemos atacado más de 7,000 objetivos en Irán y su infraestructura militar. Eso no es algo incremental, es una fuerza abrumadora aplicada con precisión. Y nuevamente, hoy será el mayor paquete de ataques hasta ahora, tal como lo fue ayer. Como he dicho desde el primer día, nuestras capacidades continúan creciendo, mientras que las de Irán continúan degradándose”, aseguró Hegseth.

Hegseth señaló que los ataques han tenido un impacto considerable en la infraestructura de defensa iraní, reduciendo de manera importante su capacidad de respuesta. Entre los efectos mencionados, destacó la disminución de los ataques con misiles balísticos y drones, así como daños a instalaciones industriales clave para el desarrollo de armamento.

“Estamos cazando y lanzando ataques desde el aire que provocan muerte y destrucción. Las defensas aéreas de Irán han sido aplastadas. La base industrial de defensa de Irán, las fábricas, las líneas de producción que alimentan sus programas de misiles y drones, está siendo destruida de manera abrumadora” dijo durante su declaración a medios de comunicación.

Además, se informó sobre daños severos a la flota naval iraní, incluyendo el hundimiento o afectación de más de 120 embarcaciones, así como la inutilización de puertos militares clave. “Hemos dañado o hundido más de 120 barcos de su armada, con evaluaciones de daños de combate aún pendientes para muchos más” añadió.

Este anuncio se produce en medio de un conflicto que ha ido escalando progresivamente, con ataques cruzados, tensiones diplomáticas y advertencias de organismos internacionales sobre el impacto humanitario y geopolítico de una confrontación prolongada.