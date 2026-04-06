Teherán confirma la muerte de su jefe de inteligencia, Majid Khademi, e intensifica tensiones con Estados Unidos

<b>Khademi</b> había asumido la jefatura de inteligencia de la <b>CGRI </b>apenas cuatro días después de la muerte de su antecesor, <b>Mohammad Kazemi</b>, quien también falleció en un ataque israelí el 15 de junio de 2025, durante la guerra de 12 días entre <b>Irán </b>e <b>Israel</b>.Su ascenso se dio en medio de un periodo de alta volatilidad en la región, marcado por operaciones militares selectivas y enfrentamientos indirectos entre ambos países.El funcionario contaba con una amplia trayectoria en el aparato de seguridad iraní. Antes de liderar la inteligencia de la <b>Guardia Revolucionaria</b>, ocupó cargos clave como jefe de la <b>Organización de Protección de Inteligencia del Ministerio de Defensa</b> y responsable de la protección interna dentro de la propia <b>CGRI</b>.