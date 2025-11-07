‘The New York Times’ revela operaciones de aeronaves militares de Estados Unidos desde El Salvador

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/el-salvador" target="_blank">Ahora se suma El Salvador </a>como escenario para el despliegue de buques, aviones, submarinos y drones que tiene Estados Unidos en el Mar Caribe.De acuerdo con <b>The New York Times</b>, al menos tres aeronaves militares estadounidenses, incluido un avión de ataque fuertemente armado, han comenzado a realizar misiones desde el principal aeropuerto internacional de El Salvador.<b>El periodista PorRiley Mellen, de The New York Times</b>, indicó en un extenso reportaje que gracias a imágenes satelitales se ha podido comprobar el tráfico aéreo en la zona del Caribe. A El Salvador llegó el avión de ataque, un AC-130J Ghostrider, diseñado para destruir objetivos terrestres o marítimos mediante misiles o fuego de artillería de sus cañones y ametralladoras. Esta nave, según Mellen, es operada por el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, una unidad que lleva a cabo misiones delicadas para las fuerzas armadas. <b>The New York Times</b> también identificó un avión de reconocimiento de la Armada y un avión de combate de la Fuerza Aérea, poco común y sin distintivos, en el aeropuerto.A finales del mes de agosto y gracias a una filtración y reportes de la agencia Reuters se conoció el despliegue de barcos de ataque y anfibios al sur del Mar Caribe, cerca a las costas de Venezuela.<b>Se estima que en la zona hay más de 17 embarcaciones, que realizan pruebas en Curazao, Trinidad y Tobago y Puerto Rico.</b>Por eso, llama la atención que ahora lleguen aviones de combate a la ciudad de San Salvador.<b>Además, este 15 de noviembre se unirá a la citada flota, que también esta compuesta por F35 y B52, el portaaviones Gerald Ford, el más grande de Estados Unidos.</b>Hace dos días ya cruzo el estrecho de Gibraltar en su camino a la zona del Caribe. Este portaaviones transporta a 90 aviones de combate y tropas especiales.<b>Este jueves 6 de noviembre las tropas estadounidenses ejecutaron el ataque 16 a supuestas narcolanchas. Entre los ataques en el Caribe y Pacífico oriental han muerto 68 hombres.</b>Para Mellen, es la primera vez que Estados Unidos alberga alguna de sus naves en el extranjero. Además, refleja los estrechos lazos entre la administración <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">del presidente Donald Trump</a> y <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nayib-bukele" target="_blank">el presidente salvadoreño, Nayib Bukele</a>.