‘The New York Times’ revela operaciones de aeronaves militares de Estados Unidos desde El Salvador

Ahora se suma El Salvador como escenario para el despliegue de buques, aviones, submarinos y drones que tiene Estados Unidos en el Mar Caribe.

De acuerdo con The New York Times, al menos tres aeronaves militares estadounidenses, incluido un avión de ataque fuertemente armado, han comenzado a realizar misiones desde el principal aeropuerto internacional de El Salvador.

El periodista PorRiley Mellen, de The New York Times, indicó en un extenso reportaje que gracias a imágenes satelitales se ha podido comprobar el tráfico aéreo en la zona del Caribe.

A El Salvador llegó el avión de ataque, un AC-130J Ghostrider, diseñado para destruir objetivos terrestres o marítimos mediante misiles o fuego de artillería de sus cañones y ametralladoras.

Esta nave, según Mellen, es operada por el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, una unidad que lleva a cabo misiones delicadas para las fuerzas armadas.

The New York Times también identificó un avión de reconocimiento de la Armada y un avión de combate de la Fuerza Aérea, poco común y sin distintivos, en el aeropuerto.

A finales del mes de agosto y gracias a una filtración y reportes de la agencia Reuters se conoció el despliegue de barcos de ataque y anfibios al sur del Mar Caribe, cerca a las costas de Venezuela.

Se estima que en la zona hay más de 17 embarcaciones, que realizan pruebas en Curazao, Trinidad y Tobago y Puerto Rico.

Por eso, llama la atención que ahora lleguen aviones de combate a la ciudad de San Salvador.

Además, este 15 de noviembre se unirá a la citada flota, que también esta compuesta por F35 y B52, el portaaviones Gerald Ford, el más grande de Estados Unidos.

Hace dos días ya cruzo el estrecho de Gibraltar en su camino a la zona del Caribe. Este portaaviones transporta a 90 aviones de combate y tropas especiales.

Este jueves 6 de noviembre las tropas estadounidenses ejecutaron el ataque 16 a supuestas narcolanchas. Entre los ataques en el Caribe y Pacífico oriental han muerto 68 hombres.

Para Mellen, es la primera vez que Estados Unidos alberga alguna de sus naves en el extranjero. Además, refleja los estrechos lazos entre la administración del presidente Donald Trump y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.