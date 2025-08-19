Tribunal ordena libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez tras fallo de tutela

El diario El Tiempo reveló en primicia que un tribunal en Bogotá emitió un fallo de tutela a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ordenando su libertad inmediata.

La decisión deja sin efecto lo dispuesto el pasado 1 de agosto de 2025 por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que había ordenado la privación inmediata de la libertad del exmandatario colombiano, en el marco del proceso judicial que enfrenta.

El fallo dispone que el juzgado correspondiente expida de manera inmediata la boleta de libertad mientras se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Uribe.

El expresidente Álvaro Uribe, uno de los líderes políticos más influyentes de Colombia, enfrenta un proceso judicial por presunta manipulación de testigos. Este caso ha generado un amplio debate en el país, dividiendo a la opinión pública y marcando un hito en la historia judicial colombiana.

El nuevo fallo significa un giro en el proceso, pues mientras se define la apelación, Uribe podrá enfrentar su defensa en libertad, un punto clave en la estrategia jurídica de sus abogados.