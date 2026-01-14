Trump confirma llamada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la tarde de este miércoles 14 de enero una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Trump calificó a Rodríguez, quien desde la semana pasada solicitó una reunión con el presidente estadounidense, como una “persona fantástica”.

Además de decir que Rodríguez era una persona fantástica, el presidente estadounidense aclaró que ha mantenido una larga conversación con ella.

Esta conversación se produce un día antes que el mandatario estadounidense reciba en la Casa Blanca a la líder opositora y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Según fuentes periodísticas en Washington, D. C., Trump sostuvo está llamada telefónica con Rodríguez, tras recientes avances políticos en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro y Celia Flores.

Además, este contacto se produce en medio de excarcelaciones de presos políticos, que han sido vistas como un gesto positivo por parte del gobierno estadounidense. De acuerdo con organismo no gubernamentales solo se han excarcelado a 100 personas desde este 8 de enero.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, anuncio este 8 de enero excarcelaciones masivas.

Rodríguez aseguró este 13 de enero en el pleno de la Asamblea Nacional de Venezuela que desde diciembre 2025 se han excarcelado más de 406 personas.