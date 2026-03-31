Trump difunde encuesta que respalda arresto de Maduro y desata debate sobre su alcance

<b>El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</b>, publicó en su red social <b>Truth Social</b> los resultados de una encuesta que muestra un <b>amplio respaldo a la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro</b>, y su salida del poder.El sondeo, realizado por la firma estadounidense <b>McLaughlin &amp; Associates</b>, plantea la pregunta sobre si los encuestados aprueban o desaprueban que <b>Trump</b> arrestara a <b>Maduro </b>y lo removiera del poder.Según los resultados difundidos, <b>el 92% de los consultados manifestó aprobar la acción</b>, mientras que <b>un 75% dijo hacerlo 'fuertemente'</b>. En contraste, <b>solo un 6% expresó desaprobación y un 3% se declaró indeciso</b>.