Trump difunde encuesta que respalda arresto de Maduro y desata debate sobre su alcance

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social Truth Social los resultados de una encuesta que muestra un amplio respaldo a la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su salida del poder. El sondeo, realizado por la firma estadounidense McLaughlin & Associates, plantea la pregunta sobre si los encuestados aprueban o desaprueban que Trump arrestara a Maduro y lo removiera del poder. Según los resultados difundidos, el 92% de los consultados manifestó aprobar la acción, mientras que un 75% dijo hacerlo “fuertemente”. En contraste, solo un 6% expresó desaprobación y un 3% se declaró indeciso.

Un sondeo con contexto político

La encuesta fue elaborada por McLaughlin & Associates, una firma de investigación de opinión pública y consultoría estratégica con operaciones en América, Europa y Asia. Sin embargo, su fundador, John McLaughlin, ha trabajado durante años como encuestador para campañas de Trump, lo que sitúa estos estudios dentro de un entorno político específico. Este elemento resulta clave para interpretar los resultados, ya que no se han divulgado detalles sobre la metodología, el tamaño de la muestra ni si los encuestados representan al conjunto de la población estadounidense.

Contraste con otras encuestas

Otros estudios recientes sobre la misma temática muestran un panorama distinto. Un sondeo del The Washington Post encontró que la opinión pública en Estados Unidos está dividida casi por igual respecto a una acción militar para capturar a Maduro: 40% a favor y 42% en contra. De forma similar, encuestas citadas por la revista Time indican que solo alrededor de un tercio de los estadounidenses respalda este tipo de intervención, con fuertes diferencias según afiliación política.

Uso político del resultado

La publicación del gráfico en Truth Social se enmarca en la estrategia comunicacional de Trump, quien ha defendido la operación contra Maduro como una medida necesaria dentro de su política exterior. El contenido también refuerza el respaldo entre sectores conservadores, especialmente en espacios como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde McLaughlin & Associates ha realizado encuestas dirigidas a asistentes con afinidad ideológica.

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