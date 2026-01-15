Trump elogia a María Corina Machado desde la Casa Blanca, pero descarta su rol como futura líder de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en Washington a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en un encuentro que elevó su perfil internacional, pero que dejó claro que la Casa Blanca no la ve, por ahora, como figura con respaldo suficiente para asumir el poder en Venezuela. La reunión, que incluyó un almuerzo privado, se produjo en un momento clave de la política venezolana y evidenció el delicado equilibrio que mantiene la administración estadounidense entre el reconocimiento simbólico a la oposición y su evaluación pragmática del escenario interno del país sudamericano.

Elogios públicos, límites políticos

Tras el encuentro, voceros de la Casa Blanca destacaron el liderazgo, la valentía y la trayectoria de Machado en su lucha contra el chavismo, así como su rol como referente democrático en Venezuela. Sin embargo, el mensaje vino acompañado de una advertencia clara: Trump considera que la dirigente opositora no cuenta actualmente con los apoyos políticos ni institucionales necesarios para encabezar una transición de poder. La postura refleja una línea cautelosa de Washington, que evita comprometerse con un liderazgo específico mientras evalúa la correlación de fuerzas dentro del país.

Un gesto simbólico en medio de señales contradictorias

El almuerzo con Machado se interpretó como un gesto de alto valor simbólico, especialmente porque se produjo pocos días después de que Trump reconociera públicamente haber sostenido una conversación con Delcy Rodríguez, figura clave del chavismo tras la salida de Nicolás Maduro del poder. Esta dualidad ha generado interrogantes sobre la estrategia estadounidense: por un lado, abre espacios a la oposición democrática; por otro, mantiene canales de comunicación con actores del poder establecido.

Washington y el futuro venezolano