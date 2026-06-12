Trump, Irán y la paz que no llega: una diplomacia atrapada entre la guerra, el petróleo y la política

Mientras Washington e Irán intercambian mensajes optimistas, la realidad sobre el terreno cuenta una historia diferente.Israel continúa realizando operaciones militares en Líbano y mantiene su ofensiva en Gaza. Diversos reportes indican que las autoridades israelíes observan con recelo las conversaciones entre Washington y Teherán y no participan directamente en ellas. Incluso fuentes citadas por Reuters señalan que Israel se reserva plena libertad de acción militar en Líbano independientemente del resultado de las negociaciones.Este elemento resulta crucial. La confrontación regional no depende exclusivamente de la relación entre Estados Unidos e Irán. También involucra a Israel, Hezbolá, las rutas energéticas del Golfo Pérsico y el futuro equilibrio de poder en Medio Oriente.Por ello, incluso si Washington y Teherán firman un memorando, eso no garantiza automáticamente el fin de la violencia.