Trump respalda a Milei con un rescate financiero histórico para Argentina

El secretario del Tesoro de <b>Estados Unidos</b>, <b>Scott Bessent</b>, confirmó este miércoles que la <b>Casa Blanca</b> negocia con el Gobierno de <b>Javier Milei</b> un <b>swap de 20.000 millones de dólares</b>, la compra de bonos de deuda y un crédito stand-by del <b>Fondo de Estabilización Cambiaria</b>. La medida busca reforzar las reservas del <b>Banco Central</b> argentino y dar señales claras de respaldo frente a los ataques especulativos contra el <b>peso</b> y los <b>bonos soberanos</b>.'<b>Argentina</b> cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a quienes intentan desestabilizar los mercados con fines políticos', afirmó <b>Bessent</b> en redes sociales. El anuncio se conoció un día después del encuentro entre <b>Donald Trump</b> y <b>Milei</b> durante la <b>Asamblea General de la ONU</b> en <b>Nueva York</b>, donde el republicano calificó al argentino como 'un líder verdaderamente fantástico' y prometió 'un respaldo total' a su gestión.La reacción no se hizo esperar: el <b>riesgo país</b> argentino cayó casi un 18%, mientras los <b>bonos en dólares</b> y el índice <b>S&amp;P Merval</b> registraron fuertes alzas. Analistas como <b>Pablo Waldman</b> destacaron que 'el apoyo sorprendió por su magnitud y revirtió una semana negra en los mercados'.La ayuda estadounidense también responde a una estrategia mayor: desplazar la influencia de <b>China</b>, con quien <b>Buenos Aires</b> mantiene un swap vigente de 5.000 millones de dólares. Para <b>Washington</b>, que promueve limitar la presencia de <b>Pekín</b> en América Latina, la alianza con <b>Milei</b> es clave.El ministro de Economía, <b>Luis Caputo</b>, celebró el anuncio con un efusivo mensaje: 'Empieza una nueva era. ¡A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!'. Por su parte, <b>Milei</b> agradeció con un mensaje más moderado en X, cerrando con un <b>'¡MAGA!'</b>, lema de campaña de <b>Trump</b>.