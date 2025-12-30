Ucrania dice que no hay ‘pruebas plausibles’ del supuesto ataque a una de las residencias de Putin

<b>Rusia no ha entregado 'pruebas plausibles' que respalden su afirmación de que Kiev lanzó un ataque a gran escala con drones contra una de las residencias del presidente Vladimir Putin</b>, afirmó el canciller ucraniano este martes.'<b>Ha pasado casi un día y Rusia aún no ha proporcionado pruebas plausibles de sus acusaciones sobre el supuesto ‘ataque de Ucrania a la residencia de Putin’. Y no lo harán. Porque no hay ninguna. No se produjo ningún ataque de ese tipo</b>', aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, <b>Andrii Sibiga</b>, en la red social X.También lamentó las <b>condenas del supuesto ataque por parte de Emiratos Árabes Unidos, India y Pakistán</b>.'<b>Reacciones como estas ante las afirmaciones manipuladoras e infundadas de Rusia solo sirven a la propaganda rusa y animan a Moscú a cometer más atrocidades y mentiras</b>', añadió, y consideró que '<b>socavan el proceso de paz constructivo que actualmente avanza</b>'.<b>Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber atacado de madrugada con 91 drones una residencia oficial de Putin situada la región de Nóvgorod</b>, entre Moscú y San Petersburgo.El Kremlin también aseguró que <b>su postura en las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania sufriría un 'endurecimiento'</b> como consecuencia del supuesto ataque, al tiempo que <b>rechazó dar pruebas</b>, como pide Ucrania, porque todos los drones '<b>fueron derribados</b>'.'<b>No creo que deba haber pruebas si se lleva a cabo un ataque con drones tan masivo que, gracias al trabajo bien coordinado del sistema de defensa aérea, fueron derribados</b>', declaró el portavoz del Kremlin, <b>Dmitri Peskov</b>, y dijo que en todo caso habría que preguntar al Ministerio de Defensa si hay posibles restos.<b>El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunieron el domingo en Florida para buscar una resolución del conflicto</b>, casi cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania.<b>Zelenski calificó el lunes las acusaciones del ataque con drones de 'mentira'</b>, destinada según él a <b>preparar nuevos ataques contra Kiev</b> y a '<b>socavar</b>' los esfuerzos diplomáticos entre Ucrania y Estados Unidos.Por otra parte, <b>las autoridades de la región de Chernígov, en el norte de Ucrania, ordenaron el martes la evacuación de 14 localidades cercanas a la frontera con Bielorrusia</b>, debido a los bombardeos rusos.'<b>El Consejo de Defensa decidió evacuar 14 pueblos fronterizos, donde aún viven 300 personas</b>', declaró el jefe de la administración militar regional, <b>Viacheslav Chaus</b>, precisando que '<b>la zona fronteriza es bombardeada cada día</b>'.