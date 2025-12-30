Ucrania dice que no hay ‘pruebas plausibles’ del supuesto ataque a una de las residencias de Putin

Rusia no ha entregado “pruebas plausibles” que respalden su afirmación de que Kiev lanzó un ataque a gran escala con drones contra una de las residencias del presidente Vladimir Putin, afirmó el canciller ucraniano este martes.

”Ha pasado casi un día y Rusia aún no ha proporcionado pruebas plausibles de sus acusaciones sobre el supuesto ‘ataque de Ucrania a la residencia de Putin’. Y no lo harán. Porque no hay ninguna. No se produjo ningún ataque de ese tipo”, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, en la red social X.

También lamentó las condenas del supuesto ataque por parte de Emiratos Árabes Unidos, India y Pakistán.

”Reacciones como estas ante las afirmaciones manipuladoras e infundadas de Rusia solo sirven a la propaganda rusa y animan a Moscú a cometer más atrocidades y mentiras”, añadió, y consideró que “socavan el proceso de paz constructivo que actualmente avanza”.

Rusia acusó el lunes a Ucrania de haber atacado de madrugada con 91 drones una residencia oficial de Putin situada la región de Nóvgorod, entre Moscú y San Petersburgo.

El Kremlin también aseguró que su postura en las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania sufriría un “endurecimiento” como consecuencia del supuesto ataque, al tiempo que rechazó dar pruebas, como pide Ucrania, porque todos los drones “fueron derribados”.

”No creo que deba haber pruebas si se lleva a cabo un ataque con drones tan masivo que, gracias al trabajo bien coordinado del sistema de defensa aérea, fueron derribados”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, y dijo que en todo caso habría que preguntar al Ministerio de Defensa si hay posibles restos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunieron el domingo en Florida para buscar una resolución del conflicto, casi cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Zelenski calificó el lunes las acusaciones del ataque con drones de “mentira”, destinada según él a preparar nuevos ataques contra Kiev y a “socavar” los esfuerzos diplomáticos entre Ucrania y Estados Unidos.

Por otra parte, las autoridades de la región de Chernígov, en el norte de Ucrania, ordenaron el martes la evacuación de 14 localidades cercanas a la frontera con Bielorrusia, debido a los bombardeos rusos.

”El Consejo de Defensa decidió evacuar 14 pueblos fronterizos, donde aún viven 300 personas”, declaró el jefe de la administración militar regional, Viacheslav Chaus, precisando que “la zona fronteriza es bombardeada cada día”.