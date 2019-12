Cortizo retira proyecto de reformas y firma acuerdo para un diálogo nacional

El presidente Laurentino Cortizo firmó un memorando de entendimiento con el PNUD para el diálogo nacional. Larish Julio | La Estrella de Panamá

El Consejo de Gabinete aprobó una resolución que propone a la Asamblea Nacional el retiro del paquete de reformas a la Constitución que aprobó el Legislativo.

La medida se da tras el encuentro, a tempranas horas de la mañana , cuando el presidente Laurentino Cortizo firmaba un acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el diseño y desarrollo de un “diálogo nacional” que permita alcanzar una propuesta de reformas constitucionales consensuadas.

El Gobierno Nacional solicitó el apoyo del organismo para garantizar la participación ciudadana y fortalecer los mecanismos democráticos de consulta. Para entonces, el mandatario panameño había anunciado el retiro del proyecto de reformas que se debatió y aprobó en el primer periodo de la Asamblea Nacional, en medio del descontento ciudadano que generó protestas y detenidos.

La decisión del presidente se asumió después de escuchar las opiniones de distintos sectores de la sociedad, que reprobaban las reformas constitucionales de la Asamblea Nacional, supuestamente porque promovían la corrupción, facilitaban la impunidad y fomentaban la discriminación.

“Lo que se busca con esta iniciativa es unir país”, aseveró el presidente.

El diálogo tomará entre cuatro y cinco meses y permitirá la creación de mesas comarcales y provinciales para que hagan sus aportes a la creación de un nuevo contrato social. Y, posteriormente, se desarrollará una gran mesa nacional con la participación de los partidos políticos, miembros de los órganos Legislativo y Ejecutivo y las fuerzas vivas del país.

Las propuestas recogidas serán agrupadas en tres bloques: las que pueden ser materia de reformas constitucionales, las que representen iniciativas de políticas públicas y las que aborden principios democráticos.

Por último, se instalará una comisión de expertos para la redacción de los artículos.

El objetivo, según el mandatario panameño, es que el resultado de las reformas perdure en el tiempo y contribuya al combate de la corrupción.

La idea es que, en el 2021, con el Bicentenario de la Independencia de Panamá de España, estén las reformas que se requieren en los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Las palabras del presidente se dieron en un acto en el que se firmó un memorando de entendimiento con el PNU en la Presidencia de la República para el diálogo. En el acto estuvieron presentes los exmandatarios Mireya Moscoso, Martín Torrijos y Ernesto Pérez Balladares.

También fueron invitados representantes de los medios de comunicación social, de la oposición, ministros de Estado, miembros de la sociedad civil y gremios empresariales.

La invitación para los expresidentes, miembros de la sociedad civil, gremios empresariales y otros estaba dirigida a establecer un compromiso: “cada uno debe de estar pendiente de lo que puedan hacer para llegar a un acuerdo nacional y mejorar ese contrato social”, enfatizó Cortizo.

Según el mandatario, se conoce bien lo que está pasando con la administración de justicia y el “relajo” en otros órganos con el tema de la corrupción y el efecto que tiene en la pobreza y la desigualdad.

La estrategia

Por su parte, Linda Maguire, representante del PNUD, expresó que la experiencia en los últimos treinta años ha demostrado que la mejor manera para realizar reformas importantes para el país es a través de un proceso de diálogo, que asegure la más alta participación ciudadana.

“Hay que hablar con la gente de las comarcas, de las provincias, y diseñar una reforma inclusiva y participativa. Vamos a pasar cinco o seis meses hablando con la gente, con la sociedad civil, con el sector privado, con el gobierno, para entender cuál es la visión que tienen”, indicó la representante del PNUD.

“Nuestro enfoque es siempre mantener la imparcialidad. Más allá de Panamá, el PNUD tiene una larga experiencia en facilitar los diálogos en la región (...) no somos un mediador ni intervenimos en la discusión, solo facilitamos el diálogo entre panameños”, resaltó Maguire.

Rómulo Roux, excandidato a la Presidencia de la República y presidente del partido Cambio Democrático, manifestó sentirse satisfecho de que el mandatario haya desistido proyecto de reformas de la Asamblea Nacional. “El pueblo panameño no estaba de acuerdo con la forma en la que se estaba llevando el proceso”, señaló. Y dijo estar convencido de que si este nuevo proceso se hace correctamente, se podrá lograr el objetivo de una constitución que fortalezca las instituciones y que garantice un Estado que dé respuesta a su gente, remarcó Roux.

Por su parte, Bruno Garisto, de la Concertación Nacional para el Desarrollo, señaló que no tiene dudas de que el diálogo es el mecanismo para que los panameños puedan lograr y consensuar grandes temas, como las reformas a la Constitución Política. “Estamos convencidos del trabajo que hemos venido haciendo y mejor ahora que se fortalecerá a través de un amplio diálogo nacional. Creo que es el camino, es la ruta correcta y estamos seguros de que vamos a salir adelante con un proceso de reforma que favorecerá a todos los panameños”, añadió Garisto.

La vieja Constitución

Cortizo pretende reformar la Constitución que data de 1972. En principio, el presidente acogió las reformas constitucionales preparadas por la Concertación Nacional para el Desarrollo. Pero hubo grupos que cuestionaron la representatividad en la Concertación para esa responsabilidad que involucra a todo el país.

El paquete de reformas buscaba reforzar la institucionalidad y combatir la corrupción. Además, contemplaba temas como el juzgamiento de diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta también incluía un cambio de método para la elección de los magistrados. Otro punto que se cambiaría era la reducción del periodo de reelección de los diputados, a solo dos consecutivos. Pero, el proyecto que reformaba la Carta Magna sufrió cambios durante el debate en la Asamblea.

La Constitución Política de la República de Panamá que está vigente fue elaborada en el año 1972, en pleno gobierno militar. La Constitución otorgaba plenos poderes para manejar el Estado panameño a una persona, en este caso el general Omar Torrijos Herrera. Desde entonces, la Carta Magna ha sido modificada en cuatro ocasiones, en distintos momentos de la vida nacional: 1978, 1983, 1994 y 2004.

Manifiesto por el Partido Alternativa Independiente Social

José Alberto Álvarez

En la mañana de hoy, el presidente de la República, en conferencia de prensa, anunció que solicitará a la Asamblea el retiro del paquete de Reformas Constitucionales y que el PNUD coordinará un dialogo para trabajar un nuevo paquete de reformas; PAIS fiel a sus postulados y principios, reitera:

Que el único camino viable, democrático y representativo para darnos una nueva Constitución, es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. No puede ni debe dilatarse más, dicha convocatoria. Nuestra colcha de retazos no resiste más remiendos. Si el Gobierno ha decidido retirar el proyecto del Pacto Legislativo, es porque el clamor popular es ampliamente favorable hacia una Asamblea Constituyente. Entonces, el llamado a ese diálogo no es otra cosa, que una burla a los deseos del pueblo panameño, que ampliamente favorecen la vía de una constituyente.

El Presidente dice que las consultas con ciertos sectores le indicaron que no querían el parche propuesto por la Concertación; pero, Sr. Presidente, hay un amplísimo sector que quiere una constituyente. O es que se gobierna escuchando solo una de las partes?

PAIS, llama a todo el pueblo panameño a mantenerse vigilante, a no desmayar ni claudicar en los esfuerzos y a seguir exigiendo la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.