Ana Matilde Gómez niega que haya aceptado reunirse con Lombana

La precandidata a diputada por el circuito 8-3 Ana Matilde Gómez negó que haya aceptado reunirse en los próximos días con el presidente del Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana, tras señalar que entre ambos “no ha habido ninguna conversación en ese sentido”.

“Por el respeto que me merecen las personas que confían en mi participación política, que conocen mi trayectoria, y por el respeto que me tengo yo misma, debo desmentir cualquier manifestación que haya hecho Ricardo Lombana o cualquier otro candidato a la Presidencia, en el sentido de que he aceptado reunirnos en los próximos días”, enfatizó Gómez.

“Lo que yo he planteado siempre, cuando hace un año pudimos conversar, es que yo esperaré ver sus propuestas en blanco y negro”, sostuvo la excandidata presidencial por la libre postulación durante las elecciones generales de 2019.

En tal sentido, señaló que cuando vea documentos, cuando vea escritos, entonces los leerá y tomará una decisión, “porque cualquier alianza que haga no será solo con personas ni sobre personas, será para poder sacar a este país del atolladero en el que está, sobre la base de [sic] propuestas que yo pueda compartir también”, puntualizó.

Lombana: 'No podemos aventurarnos en proyectos políticos separados'

Ricardo Lombana, en una reciente entrevista televisiva, manifestó que había conversado con la exdiputada Gómez mucho más después de las elecciones presidenciales de 2019, en el periodo electoral en el que no se pudieron poner de acuerdo.

“Creo que hemos superado esa etapa y entendido que son momentos distintos y que ambos tenemos una responsabilidad, o sea, no podemos ni ella ni yo ni otros que pensamos igual, aventurarnos en proyectos políticos separados”, precisó Lombana, quien también fue candidato presidencial por la libre postulación y sorprendió a muchos al ser el tercer aspirante más votado en las elecciones presidenciales de 2019.

Agregó que las conversaciones con Gómez han sido acerca de eso, acerca de la Caja de Seguro Social, que asegura es un tema de mucha preocupación para ambos y para el Movimiento Otro Camino.

"También hemos tocado evidentemente lo relacionado con la Constitución y los cambios constitucionales, a través de una constituyente. Yo me siento optimista sobre la posibilidad de que haya un entendimiento, no solo con ella, sino con distintos representantes del sector independiente”, concluyó Lombana.