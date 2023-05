Maribel Gordón: 'Nos mantendremos, este tren es imparable'

La precandidata Maribel Gordón acudió al Tribunal Electoral a presentar una nota en la que se queja de irregularidades. Yorlenne Morales | La Estrella de Panamá

La economista y exdirigente del desaparecido Frente Amplio por la Democracia (FAD) Maribel Gordón logró ayer viernes colocarse en el tercer lugar de los precandidatos por la libre postulación, rebasando al abogado Francisco “Paco” Carreira.

Aunque todavía faltan dos meses y medio para que cutermine el periodo de recolección de firmas, Gordón señaló que si no persisten las debilidades técnicas en el proceso se mantendrá entre los tres precandidatos que aseguran la candidatura a la Presidencia en las elecciones generales de 2024.

“Nos mantendremos, este tren es imparable”, dijo ayer en el Tribunal Electoral, a donde acudió para presentar una denuncia por supuestas irregularidades en el proceso de recolección de firmas.

Hasta ayer en horas de la mañana, Gordón registraba 109.822 firmas, mientras que Carreira –quien se mantuvo en el tercer lugar por varias semanas– acumulaba 109.619. La diputada perredista Zulay Rodríguez se mantiene en el primer lugar con 133.232 firmas aceptadas y en la segunda posición está el panameñista Melitón Arrocha, con 118.082 rúbricas aceptadas por el Tribunal Electoral.

De mantenerse esta tendencia, la economista Gordón se convertiría en la única candidata de izquierda a la Presidencia de la República. No es la primera vez que participaría en una campaña política. Fue compañera de fórmula del dirigente obrero Genaro López en la campaña de 2014, y del también dirigente sindical Saúl Méndez en 2019, en ambas elecciones generales por el FAD que no logró subsistir al no obtener el mínimo de votos para seguir como partido político legalmente constituido.

En esta ocasión, cuenta con un asesor brasileño, según una fuente. Gordón, confiada en que estará en la papeleta presidencial de 2024, habló de posibles alianzas. Dijo que ha conversado con candidatos por la libre postulación a otros cargos de elección popular y que ”hemos recibido el respaldo de muchos de ellos, pero en su momento se dará a conocer”.

No mencionó nombres y se limitó a decir “los verdaderos independientes”. Desde el primer momento ha dicho que su alianza es con los sectores democráticos y honestos que plantean la necesidad de un plan de desarrollo nacional y social.

Sus declaraciones se dieron en la sede principal del Tribunal Electoral, a donde acudió para denunciar inconsistencias en el proceso de recolección de firmas.

Gordón entregó a los magistrados del Tribunal Electoral una nota en la que expresa su preocupación por las constantes fallas que experimentan los distintos sistemas para la recolección de firmas.

”El mecanismo que el Tribunal Electoral debe suministrar y garantizar con eficacia, se ha constituido en una violación al artículo 18 del Decreto 29 del 30 de mayo de 2022”, recalcó.

Denunció que no es la primera vez que ocurre, se ha repetido en tres ocasiones en menos de una semana, y esto ha perjudicado su precandidatura.

La economista indicó que ante los reclamos presentados en las oficinas de Organización Electoral, las respuestas son vagas y no asumen las responsabilidades.

“Nos vemos afectados porque nuestros activistas no pueden realizar la gestión, hemos recibido denuncia de la comunidad y de la población que han querido darnos el respaldo y que no pueden ingresar por ninguna de las plataformas”.

De lunes a viernes, unos 3.000 panameños por día brindan sus firmas a alguno de los precandidatos presidenciales de libre postulación, dijo, y recordó que el pasado martes fue el peor día porque los servicios estuvieron suspendidos por más de cinco horas en todo el país.

Según Gordón, este escenario pone en duda la pureza de los comicios electorales del 5 de mayo de 2024.