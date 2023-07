Martinelli pagaría $19,2 millones en 12 meses

Ricardo Martinelli es el primer expresidente de la República condenado por la justicia panameña. Archivo | La Estrella de Panamá

Los $19,2 millones que tendría que pagar Ricardo Martinelli, como está establecido en el fallo de primera instancia emitido por la jueza segunda liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial, Baloisa Marquínez, deberán ser abonados en 12 meses una vez esté ejecutoriada la sentencia.

La jueza Marquínez hizo una corrección al fallo, según se lee en el edicto 136 del 19 de julio.

En el fallo original se establecía que la multa debía ser pagada una vez cumplida la pena de 10 años y seis meses.

En la corrección se establece que la pena accesoria deberá ser pagada en 12 meses, porque equivale al “doble del beneficio económico recibido y debidamente cuantificado”.

Martinelli fue sentenciado por un esquema de utilización de dinero del Estado para la compra de una casa editorial, que imprime tres diarios.

La sentencia mixta dictada por la jueza condenó a Martinelli y a cuatro personas que recibieron penas de entre 60 a 96 meses de prisión.

La jueza Marquínez en la sentencia ordenó la disolución de las sociedades Inmobiliaria TPA, S.A., tenedora de los terrenos donde se encuentran las instalaciones de Epasa, y la sociedad TPHC, INC, propietaria del 100% de las acciones, que permite el control operativo y administrativo de la editora.

Adicionalmente, solicitó el comiso de las acciones de Epasa a favor del Estado.

El expresidente Martinelli, utilizando su cuenta de Twitter, se defiende y asegura que “todos sus derechos y garantías procesales han sido violados y niegan los recursos con una rapidez inusitada”.

“Lo malo es que quedan los precedentes aunque a futuro se corrijan las anomalías actuadas. No puede haber dos leyes. Quienes me aplican mal la ley, además de juzgarlos mal terminan peor”, escribió el exmandatario.

Martinelli, quien gobernó Panamá en el quinquenio 2009-2014, agregó: “Ohh Kenia, Tortugón, Noriega, militares y civiloides, etc. ya yo estoy más de allá que de acá, pero acá queda mucho más que precedentes, les pueden aplicar lo mismo”.

Martinelli, quien es el candidato presidencial por el partido Realizando Metas para las elecciones de mayo próximo, sigue diciendo en el largo mensaje que “mejor sería cerrar facultades de derecho y ser los nuevos Moore o Baloisas del sistema. Estas injusticias no me preocuparán más de lo necesario, ni me apartarán del camino”.

Aunque en el fallo no precisa la inhabilitación de las funciones públicas, la Constitución señala la prohibición al cargo para quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más.

Los hechos se consumaron cuando Martinelli “podía ejercer control y manipular a personas que debían ser garantes del sistema financiero, así como beneficiar y presionar a aquellas empresas que poseían contratos de obras públicas para que accedieran al pago de comisiones que serían usadas para la compra del medio de comunicación y la cancelación de facilidades crediticias de terceros”, sustentó la jueza en su sentencia del 17 de julio, que se convierte en la primera condena para un expresidente de la República.