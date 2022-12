Aguas revueltas en los partidos políticos

Con el inicio del periodo de recolección de firmas de respaldo a precandidatos a cargo de elección popular por la libre postulación el pasado 15 de agosto de 2022, se inició el proceso preelectoral de cara a las elecciones de mayo de 2024. Sin embargo, es evidente la crisis que existe a lo interno de los partidos políticos. Tanto así, que algunos miembros de estos colectivos políticos han renunciado y otros aspiran a un cargo de elección, pero por la libre postulación.

El gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), con 724,152 miembros inscritos hasta el 8 de diciembre de 2022, según el Tribunal Electoral (TE), en estos momentos esta dividido entre la cúpula del Gobierno de Laurentino Cortizo, el grupo de los diputados y el Torrijismo.

Como ejemplo de esta crisis a lo interno de este colectivo político, la diputada Zulay Rodríguez, quien logró conseguir el 20% de los votos frente al actual presidente de la República, Laurentino Cortizo en las pasadas elecciones primarias presidenciales en 2018, actualmente busca la silla presidencial y reelegirse como diputada, pero por la libre postulación.

Rodríguez ha manifestado que tuvo que optar buscar una candidatura presidencial por la libre postulación, porque no tiene posibilidades en el PRD alegando que esta secuestrado por el diputado Benicio Robinson “uno de los peces gordos de este Gobierno del que yo no he sido parte, ni de la cúpula de Laurentino Cortizo”. Aseguró que el PRD ya tiene a su posible candidato presidencial para las elecciones de mayo de 2024, “José Gabriel Carrizo posiblemente sea el candidato, él ya tiene todo alineado y cuenta con toda la estructura del PRD”, afirmó.

El ex secretario del PRD, Pedro Miguel González, frente a la imposición de la candidatura presidencial del actual vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, aseguró que la única organización política que estaría en capacidad de generar la transformación que Panamá necesita, es el partido que fundó Omar Torrijos Herrera, es decir el PRD, pero no con un liderazgo como el actual. “Nosotros estamos apostando a una candidatura alternativa a la que se pretende imponer desde el Ejecutivo, para evitar una catastrófica derrota en el 2024, la mejor opción es una candidatura que no cargue en la mochila toda la carga pesada de esta administración y para eso hay una gran oportunidad”, destacó González.

Indicó que como secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), apoyó al presidente Laurentino Cortizo en su candidatura presidencial, “donde termina ganando las elecciones, pero lo que no logró fue construir un liderazgo genuino y auténticamente torrijista para garantizar que sus planteamientos que están establecidos como línea política, se aplicaran en la gestión de Gobierno”.

El expresidente Martín Torrijos, sería la opción que estaría empujando Pedro Miguel González, según una fuente perredista. Y por los lados del Órgano Legislativo, el diputado Crispiano Adames. Pero eso sería ir en contra del candidato del Ejecutivo (José Gabriel Carrizo), y como consecuencia podría haber represalias.

¿Qué ocurre a lo interno del Partido Cambio Democrático (CD)?

En este colectivo político, que aún no tiene fecha para las primarias presidenciales de cara a las elecciones de mayo de 2024, hay dos facciones: una liderada por su actual presidente Rómulo Roux y la otra encabezada por la secretaria general, Yanibel Ábrego. Los que juntos de la mano lograron en el 2018, llevar a Roux a ganar la presidencia de la junta directiva de CD, ser el candidato presidencial en las pasadas elecciones y disputarse la presidencia de la República, hoy están sumergidos en una guerra acérrima por el control de esta agrupación política.

La génesis de las pugnas en este partido, se dio cuando la diputada Ábrego junto a 14 diputados de la bancada en el legislativo, no siguieron los lineamientos establecidos previamente por Roux, presidente del CD, de apoyar la candidatura del diputado Rony Arauz, para la elección del presidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio de 2021. En su lugar, votaron por el diputado perredista Crispiano Adames.

Esta acción trajo como consecuencia que el fiscal de Cambio Democrático, Raúl Andrade, presentara un recurso de expulsión y revocatoria de mandato ante el Tribunal de Honor y Disciplina del partido por “rebeldía”.

Posteriormente, estos 15 diputados fueron a audiencia, y el Tribunal de Honor y Disciplina resolvió expulsarlos y revocarles. La resolución del Partido CD, declaró a estos diputados como traidores.

Sin embargo, el Pleno del Tribunal Electoral (TE) decidió recientemente, de forma unánime, anular la Resolución dictada por el Tribunal de Honor y Disciplina del partido Cambio Democrático (CD), que resolvió revocar el mandato y expulsar del colectivo a los 15 diputados “rebeldes”.

Esto ha dado pie a que las pugnas a lo interno de esta agrupación política se agudicen, a tal punto que la propia Yanibel Ábrego y Ricardo Martinelli se preparan para asaltar Cambio Democrático,l o que se ha evidenciado con las cada vez más frecuentes reuniones y encuentros entre los 15 diputados y el expresidente y líder del partido Realizando Metas (RM).

En un reciente encuentro entre diputados de CD y miembros de RM, liderado por el expresidente Ricardo Martinelli, aprovecharon la oportunidad para demostrar unidad. Aunque a Yanibel Ábrego, aún le hace falta ganar las primarias presidenciales de CD que disputará con el actual presidente de este colectivo político, Rómulo Roux, lo cierto es que prepara el camino para una potencial alianza con RM. No lo dejó oculto y lo afirmó con un mensaje contundente: “voy a disputarle la presidencia a Rómulo Roux, ‘te vamos a quitar el partido’”.

“¿Cambio Democrático va a ser la fórmula con RM?; no puedo decirte esto hoy si todavía no he ganado las primarias”, fue la respuesta de Ábrego al consultarle si irá como vicepresidenta en esta fórmula con Martinelli.

Mientras el actual presidente de CD, Rómulo Roux, continua con masivas jornadas de inscripción y solo ha dado a conocer la fecha de la Convención Nacional Extraordinaria, que será el próximo 19 de marzo de 2023, Ábrego asegura que Roux sigue violando los estatutos del colectivo, al negarse a realizar una Convención Nacional Extraordinaria solicitada por 1,260 convencionales, para elegir una nueva Junta Directiva Provisional, porque se oponen a que siga dirigiendo el Partido, más allá del plazo para el que fue electo.

Además, Ábrego acusa a Roux de tener una dictadura a lo interno del CD, para hacer alianza con los panameñistas a espaldas de las bases.

¿Y a lo interno del Partido Panameñista?

Dos miembros activos de este colectivo político, el exministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha y la exdiputada Katleen Levi, actualmente buscan una candidatura presidencial, pero por la libre postulación.

Las pugnas entre Levy y José Isabel Blandón, actual presidente del Partido Panameñista, iniciaron cuando ambos buscaban presidir la Junta Directiva del colectivo. A pocos meses de que se realizara la escogencia del nuevo directorio del Panameñismo, la exdiputada denuncio que Blandón, presionaba y llamaba a amigos a nivel nacional, y realizaba acuerdos tradicionales a espaldas de las bases, con el propósito de evitar postulaciones de aquellos que no eran de su “círculo cero”.

Blandón negó todos estos señalamientos de Levy y aseguró en su momento que no era más que una muestra de la desesperación de parte de su ex copartidaria, porque sabía que no tenía los votos para ganarle. Blandón ganó y fue reelecto como presidente del Partido Panameñista, pero las diferencias continuaron.

La exdiputada señaló que Blandón no reglamentaba los estatutos del partido para las elecciones primarias, y advertía a los dirigentes del partido que podrían perder candidatos de no organizar elecciones primarias justas. Envió una nota a José Isabel Blandón solicitando información si iba haber primarias o no, y la misma no fue contestada, llevándola a tomar la decisión de renunciar al Partido Panameñista y buscar la presidencia de la República por la libre postulación.

El ex diputado y ex ministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha, así como el ex diputado Adolfo Valderrama, enfrentan un proceso de expulsión del Partido Panameñista por ambos buscar puestos de elección popular por la libre postulación, sin renunciar al partido. En el caso de Melitón Arrocha, el ex ministro asegura que el presidente de esta agrupación política, José Isabel Blandón, es quien tiene el control del subsidio electoral, lo que a su juicio no ofrece ninguna garantía de que estos fondos públicos no sean utilizados para favorecer su candidatura en las primarias. Indicó que, desde su perspectiva, la persona que administra los recursos de todos los panameñistas, el que al mismo tiempo va a correr en una primaria del partido lo que considera “un evidente conflicto de interés que pone en desventaja a cualquier otro aspirante”.