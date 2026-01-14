18 años de Udelas en Azuero: trayectoria y progreso en la educación superior

La Universidad Especializada de las Américas (Udelas), Extensión Universitaria en Los Santos, fue creada mediante el Acuerdo N° 004 del 15 de enero de 2008. Su sede oficial se estableció en la Heroica Villa de Los Santos, con el propósito de atender a la población estudiantil proveniente de la región Azuerense. Al iniciar el año 2026, esta Extensión Universitaria celebra 18 años de labor académica formando profesionales de calidad con sentido social.

Es importante destacar el proceso de desarrollo y fortalecimiento continuo que ha caracterizado a esta extensión universitaria, que cumple adecuadamente con las funciones sustantivas de docencia, extensión, investigación y gestión. Gracias a ello, se ha consolidado su reconocimiento y trascendencia en las provincias de Herrera y Los Santos.

Aunque se trata de una extensión relativamente joven, su modelo educativo refleja la esencia de Udelas: un enfoque centrado en el individuo, con atención especial a los grupos más desfavorecidos, valorando la cultura y la diversidad humana, propiciando las condiciones necesarias para que los estudiantes desarrollen competencias profesionales, técnicas y humanas, con pertinencia, con sentido social, acordes con las demandas de la sociedad actual.

En una retrospectiva histórica, se resalta que en 14 promociones de graduados se han emitido 2,668 títulos, correspondientes a 2,114 (79.2 %) mujeres y 554 (20.8 %) hombres egresados como especialistas, quienes hoy aportan sus conocimientos y experiencias en áreas como la salud, la educación especial y las ciencias de la actividad física, deporte y recreación.

Estos egresados cumplen con los principios y responsabilidades inherentes a la formación teórico-práctica recibida, reflejando el compromiso de Udelas con la transformación social y el desarrollo integral de la región y se ajusta a claras concepciones como: “Udelas es una universidad que llega a donde otros no llegan y que entiende la educación como un derecho y un servicio para el desarrollo de la nación” (N. Terreros Barrios, comunicación personal, 1 de enero de 2026).

Tras 18 años de presencia en la región Azuerense, Udelas se consolida como un referente de calidad y compromiso en la educación superior especializada. Su trayectoria demuestra que el conocimiento no solo forma profesionales, sino que también impulsa el desarrollo regional y fortalece el tejido social.

Este aniversario marca un punto de reflexión y proyección hacia nuevas metas académicas, de Extensión e Investigación enmarcadas en la inclusión social, la innovación, el emprendimiento y el respeto al patrimonio cultural y natural, con una base institucional sólida y una comunidad universitaria comprometida.

La Udelas, a través de su Extensión Universitaria en Los Santos reafirma su misión: ampliar oportunidades, elevar la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible de Azuero.