Municipalidad, ciudadanos y compromisos

Esta semana se han cumplido los primeros cien días de nuestra gestión al frente del Gobierno municipal de la ciudad de Panamá, lo cual me permite una primera reflexión sobre la responsabilidad compartida que tenemos autoridades y ciudadanos en los temas de preocupaciones en común.

Para los ciudadanos, usuarios de los servicios públicos, es imperativo que estos sean eficientes, expeditos y manejados con absoluta transparencia, ya que para eso pagan impuestos, por lo que tienen derecho a exigir una atención cada día mejor. en términos de calidad.

Las herramientas tecnológicas para convertir a la Alcaldía en un ente moderno, facilitador, y eficaz en la prestación de sus servicios es la mejor respuesta que podemos dar a los capitalinos. La gestión digital, iniciativa que permite a los contribuyentes realizar trámites vehiculares desde cualquier dispositivo electrónico —de forma segura en el momento que lo requieran— y la compra de la tarjeta de traspaso, realizando el pago en línea a través del portal del contribuyente, permite prevenir fraudes, eliminar a los intermediarios, ahorrar tiempo y tenerla disponible las 24 horas del día los siete días de la semana.

El uso de la tecnología nos permite dinamizar las acciones en la dirección de Obras y Construcciones con el lanzamiento del registro en línea de anteproyectos y el permiso digital de construcción, que agilizan su presentación virtual, ya que, una vez hecha la solicitud, se informa mediante un correo electrónico el monto a pagar por la tasa de construcción, generando un acceso que permite el pago en línea. Este trámite elimina el requisito de tener que regresar a la institución para hacer el pago y después para retirar el formulario. Además de acelerar los procesos, la herramienta facilita mapas digitales para conocer proyectos vigentes y en desarrollo.

Otro tramite igualmente mejorado es el de la Tarjeta de Fumigación. Ahora, los ciudadanos no tendrán que acudir a la Alcaldía a comprar los certificados. Esto facilita las labores de auditoría e inspección en los establecimientos comerciales fumigados; se puede pagar en línea, proyectándose unas 200 mil fumigaciones al año.

Los logros mencionados me animan a continuar trabajando para ofrecer a los habitantes del distrito nuevas facilidades, teniendo en cuenta que ello es y será posible en la medida que se reconozca y valore el trabajo del funcionario municipal. Por esto otorgamos un reconocimiento a 75 empleados municipales que han laborado en la institución por más de 20 años, y quienes solo devengaban B/. 600.00 (seiscientos balboas) mensuales. A partir de la primera quincena de octubre sus salarios serán de B/ 800.00 (ochocientos balboas). Se trata de un acto de justicia para con quienes durante largo tiempo han sido la fortaleza de la institución como pilares sobre los cuales trabaja la Alcaldía de Panamá.

El combate frontal a la corrupción es otro de los compromisos adquiridos por mi administración, que en estos primeros cien días ha rendido frutos con el desmantelamiento de una banda encabezada por un exfuncionario y dedicada a la extorsión de contribuyentes y a cobros al margen de la Ley. Una operación encubierta de agentes del Municipio, en colaboración con la Policía Nacional, logró descubrir a sus integrantes y ponerlos a órdenes de la autoridad competente.

Ser funcionario con mando y jurisdicción conlleva también importantes desafíos, sobre todo cuando de aplicar la Ley y exigir transparencia se trata. La medida de revisar la entrega de subsidios a organizaciones no gubernamentales, debido a que no estaban cumpliendo con los requerimientos de Ley, me granjeó críticas políticas y personales injustificadas. Es pertinente decir que luego de una exhaustiva revisión, acordamos con estas organizaciones firmar un nuevo convenio que garantiza el manejo transparente de los recursos de la Municipalidad.

Las consultas públicas con las comunidades y gremios para compartirles el proyecto de recuperación de las playas de Calidonia y Bella Vista nos ha permitido dialogar, escuchar e intercambiar opiniones con la ciudadanía, al tiempo que respondemos a sus dudas e inquietudes en un ejercicio respetuoso de participación ciudadana y reafirmación de los métodos democráticos. El acondicionamiento y rehabilitación de espacios para el sano esparcimiento de las familias, tanto de la ciudad capital como de los barrios y comunidades vecinas, significará una mejora en su calidad de vida, así como el aumento de atracciones para enriquecer la oferta turística de nuestra ciudad, además del gran impacto económico que el proyecto va a generar.

Estos primeros tres meses y 10 días transcurridos desde que nos hiciéramos cargo de la Alcaldía de Panamá nos dejan a mí, a mi equipo de directores y a todos los funcionarios municipales, satisfacciones y lecciones aprendidas. Y sobre todo, reafirman nuestro compromiso de llevar a cabo una gestión caracterizada por la transparencia y la rendición de cuentas, con un enfoque social y comunitario para beneficiar a las personas menos favorecidas del distrito capital y lograr, al término del quinquenio, una ciudad más próspera, más amigable y más segura para quienes residen y conviven con nosotros.

Alcalde del distrito de Panamá.