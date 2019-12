Sistemas penitenciarios será un botín político

Da lástima ver en la televisión a los directores de Sistemas Penitenciarios usar frases como: “hay que” o “vamos a”, cuando deberían decir: “hemos decidido”. Y esto me hace pensar que es posible que el Sistema Penitenciario de Panamá se esté manejando como botín político en el que nombran copartidarios, amigos o a quienes financian las campañas.

Para mí, todo lo que ha ocurrido en este último día en la cárcel es culpa directa de quien nombró al director, pues no se preocupó por elegir a alguien y someterlo a pruebas psicológicas y psiquiátricas y exigir que conozca las cárceles por dentro, ya sea culpable o inocente y no como visitante o por referencia, sino como reo que haya vivido por lo menos un año en una cárcel.

La época en que la policía se encargaba de la seguridad de cárceles como la Modelo, ya no existe. Ya no se ve un “Beti” que ponía orden y controlaba las bandas en la cárcel Modelo. Los custodios, no son evaluados por psicólogos ni psiquiatras para determinar si socialmente están capacitados; y lo peor, no se sanciona severamente a quienes colaboran con la entrada de armas, drogas, celulares o artículos prohibidos, porque nunca encuentran a los culpables.

Es increíble que a un recinto penitenciario hayan entrado armas de guerra tan temidas por los militares de todas las fuerzas armadas el mundo como los es la AK47, lo que demuestra falta de disciplina y que tal vez los custodios han sido amenazados. Por eso, cuando los reos amenacen a los custodios, si los custodios los denuncian, a estos reos se les debe aislar de inmediato en máxima seguridad para que no tengan comunicación con otros reos. Y además legislar para que, a partir de ese momento, sus visitas sean vigiladas y grabadas para analizarlas y así determinar si ordenan acciones contra los custodios o su familia; y de confirmarse que hubo amenazas al reo, debe abrirse un nuevo expediente e incluir a la persona que recibió la orden como cómplice.

Creo que, inmediatamente, el señor Presidente debe crear el Servicio Nacional de Cárceles (Senaca) bajo la dirección y control de policías o militares capacitados, con experiencia en cárceles; y someter a capacitación policial a todos los custodios para que pasen a formar parte del pie de fuerza de los estamentos de seguridad y poner el Senaca en manos del Ministerio de la Seguridad.

Especialista, formado en la fuerza Aérea de Brasil