EUA, el imperio más perverso de la historia

El Wall Street Journal publicó en grandes titulares: “China, The Real Sick Man of Asia” (China, el verdadero enfermo de Asia), resucitando una injusta ofensa que países colonialistas emplearon contra China para justificar su opresión y crearle un complejo de inferioridad a su pueblo (WSJ, 3/2/20).

Propongo al WSJ un titular más plausible: “EU, el Imperio más perverso de la historia” (“U.S., the Most Perverse Empire in History”. Veamos por qué.

EU preside una falsa democracia a lo interno; oprime al mundo y niega la independencia nacional; declara como fallidos a los Estados que no se le someten, considerándolos “regímenes” dictatoriales y autoritarios; los tumba y sanciona unilateral e ilegalmente; desconoce los procesos electorales que no le favorecen; rechaza la competencia de la Corte Internacional; no reconoce ningún tratado de derechos humanos; favorece el Cambio Climático; esparce guerras artificiales en todos los continentes para vender armas; divide al mundo mediante muros y lo reparte en dos bandos: el de EU y los restantes, que se convierten en parias sin soberanía (La nueva Gran Estrategia de ?Estados Unidos, https://www.voltairenet.org/article205770.html).

Pero afinemos la lupa.

El 6 de febrero de 2020, la Cancillería china exigió que EU explicara qué significaban los ocho contenedores con etiquetas de riesgo biológico enterrados en su Consulado General, que habían evacuado a causa del COVID-19 en Wuhan (31/12/19).

La vocera de la Cancillería, Hua Chungying, manifestó que China acudiría al Consejo de Seguridad de la ONU, pero hasta ahora no ha habido respuesta de EU, que con total irrespeto inició una campaña racista contra China. ¿Qué relación guardan los contenedores con el súbito racismo de EU?

Dice el refrán: “Cuando el río suena, es porque piedras trae”. Examinemos algunas piedras.

Múltiples científicos aseguran que el COVID-19 es más amigable con las personas asiáticas que con el resto del mundo. Aunque ninguna autoridad de China ha declarado que el COVID-19 sea un arma biológica, el hecho ya forma parte de las hipótesis más creíbles. La epidemia ha afectado el 52 % del sector de los servicios de China, lo que han festinado sin disimulos los jerarcas genocidas de EU.

¿Por qué la tragedia de unos es felicidad para otros? ¿Casualidad que EU sea el único beneficiado con el COVID-19?

Según Prensa Latina (21/2/20), EU se prepara para una guerra con China y necesita nuevas armas. El subsecretario adjunto de Defensa para China, Chad Sbragia, ha dicho que “el Pentágono debe prepararse para un conflicto militar con China, para lo cual EU necesita más armas hipersónicas, robots y láseres”. El despliegue de la quinta generación (5G) por parte de China es la manzana de la discordia con EU.

Según Prensa Latina (22/2/20), las evidencias ponen a EU detrás de la epidemia del COVID-19. A raíz de la integración de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), China enfrentó una epidemia de gripe porcina que mató a la mitad de sus existencias.

Conforme al portal de Canadá Center for Research on Globalization, “el nuevo coronavirus está afectando casi exclusivamente a los chinos, lo que abre las puertas a todo tipo de especulaciones”.

Para Global Research, “este virus mantiene características muy similares a las epidemias del SAARS y el MERS, tiene material genético nunca antes identificado y no está vinculado a ningún virus animal o humano conocido”.

La cuestión es que si el virus es hecho por el hombre, es un arma de guerra. ¿Pero quién es responsable de que brotara en China?, pregunta Global Research, que rechaza la posibilidad de que este virus se haya creado en Wuhan y se haya liberado “accidentalmente” entre la población por el propio Gobierno de Pekín.

¿Será casualidad que universidades y oenegés de EU llegaran antes a China para realizar experimentos biológicos y que las personas involucradas fueran expulsadas del país por actos “asquerosos”?

Se señala a la Universidad de Harvard como principal actor: robó las muestras de ADN de cientos de miles de ciudadanos chinos; las contrabandeó y continúa su investigación ilegal en EU.

Justamente ahora (28/2/20) EU le está echando tierra a este escándalo y acusa a científicos chinos de hacer espionaje para China desde universidades estadounidenses.

“El COVID-19 fue creado, entre otros sitios, en el Laboratorio Bioinformático del Pirbright Institute de Inglaterra en 2014, del cual existen registros en la Oficina de Patentes de EU. ¿Cómo se relaciona este Instituto con laboratorios de EU? ¿A través de Bill Gates u otros benefactores?

El Pirbright Institute está ubicado en el Reino Unido y es financiado por su Gobierno, a través de Biotechnology and Biological Sciences Research Council, donde se estudian enfermedades virales y se ha ensayado con mutaciones probadas en animales y humanos. Pero el hecho cierto es que el COVID-19 está diseñado para países con alta densidad demográfica, como China.

En octubre de 2019, el Foro de Davos llevó a cabo en Nueva York un ejercicio en torno a una ?epidemia de coronavirus cuando nadie esperaba que el virus brotara dos meses después el 31 de diciembre de 2019. Participaron el Johns Hopkins Center for Health Security y la ?Bill & Melinda Gates Foundation (voltairenet.org/article209125.html).

¿Cuál es, por lo tanto, el país más enfermo del mundo: China o EU?

Analista internacional, exasesor de Política Exterior.