Virtuales, nueva modalidad en clases

La prisa de ir a buscar libros, uniformes y la larga lista de útiles escolares para el inicio del año 2020 pasó a ser tiempo y dinero invertidos innecesariamente en la mayoría de los casos, pocos son los estudiantes de escuelas particulares que han podido seguir estudiando de manera virtual por la pandemia de la COVID-19.

En mi caso particular, tengo dos hijos en primaria, uno apenas en preescolar y el otro en sexto grado, además uno en escuela particular y otro en escuela pública, lo que me ha permitido experimentar las dos vivencias.

Creo que, como la mayoría de los acudientes, experimentamos una especie de frustración y preocupación ante lo que nos traerá el inicio de clases el próximo 20 de julio bajo la modalidad a distancia.

En estos prácticamente cuatro meses, muchas realidades de los panameños han cambiado, algunos ya no tienen un trabajo remunerado, se les ha cortado el servicio de internet, si acaso lo tenían, no tienen dos hijos, algunos tendrán tres o cuatro, y se habla de interacción a través de plataformas, pero si solo hay una computadora en casa, o no la hay, si no cuentan con las herramientas necesarias, ¿qué pasará?

Otra de las grandes limitantes es ¿quién va a encargarse de poner a los niños a recibir sus clases? Un niño de preescolar está en el proceso de salir leyendo y escribiendo para iniciar su primer grado. Supongamos que ambos padres tienen que salir a buscar el sustento, ya no hay guarderías, y es un riesgo llevarlo con los abuelos por la transmisión de la COVID-19. En el caso de estar en modo teletrabajo, ningún empleador te va a permitir que dejes el trabajo para ocuparte de la clase de tus hijos.

“[…] quiero para mis hijos lo mejor, al igual que el resto de los panameños, a dar el mayor esfuerzo todos los involucrados, docentes, alumnos y coordinadores de estrategias […]”

A la fecha, por parte del Centro Educativo (escuela oficial) de mi hijo de sexto grado no he recibido ninguna llamada, mensaje ni información precisa sobre el proceso de enseñanza, metodología, lo único fue crear un correo electrónico institucional como estudiante de mi hijo, de allí no tengo ninguna información.

En las pocas semanas que mi hijo de preescolar recibió clases a distancia, realmente la maestra tuve que ser yo, no es que me moleste, pero mi formación no es precisamente esa y hablamos de niños de preescolar.

Espero que esta vez realmente las plataformas y la interacción con los educadores sea más apta y brinde el respaldo necesario para el aprendizaje.

El anuncio de la plataforma ESTER me dejó, la verdad, dudas: “inicia el 20 de julio con capacidad para 32 mil estudiantes de educación media, en que se colgarán los contenidos de las materias -matemáticas, español, química, física y biología- y de manera progresiva se incorporarán otros bachilleratos y niveles académicos; se priorizó para estudiantes de duodécimo grado de bachiller en ciencias”, según nota de prensa del Meduca. ¿Y el resto de los estudiantes?...

La estrategia de contenidos por medio de la televisión y la radio es positiva y permite llegar a lugares con otras dificultades. Lo que queremos es un país con niños y jóvenes formados, donde brille la estrella de la educación. Por eso pedimos a las autoridades que verdaderamente se vigile que todo esté coordinado, para que lo poco que puedan los estudiantes recibir en estos meses sea sustancial y de avance en conocimientos.

Como panameña, pero sobre todo como madre, quiero para mis hijos lo mejor, al igual que el resto de los panameños, a dar el mayor esfuerzo todos los involucrados, docentes, alumnos y coordinadores de estrategias. Ganemos la batalla en educación y que no destruya el futuro educativo esta pandemia.

Periodista