Osvaldo Ayala, el Escorpión de Paritilla, 50 años de música

“En 1969, el profesor Jorge Enrique Berbei, me invitó para que colocáramos, durante las fiestas patronales de nuestra patrona Santa Librada, un toldo en las afueras de Las Tablas; exactamente frente a donde hoy existe un supermercado, en el barrio Praga, vía Pedasí. Nos llevamos a todos para allá, durante las seis noches”.

“Una de esas noches, como es costumbre y tradición, un joven de gran estatura, se me acerca y muy cortésmente ofreció remudarme; accedí por supuesto, entregándole mí acordeón. Lo que siguió fue extraordinario, este casi desconocido joven dejó a todos con la boca abierta; no solo por la extraordinaria habilidad para ejecutar el acordeón, sino por la voz y forma de cantar, al interpretar el popular merengue, Los Algodones. Al final de la impresionante presentación, el público lo aplaudió. Era Osvaldo Ayala”. Relato de don Roberto “FITO” Espino, quien, a la sazón, reinaba en Las Tablas como el artista de la juventud, intérprete de diferentes géneros musicales e innovador.

Osvaldo Ayala, es hijo del matrimonio entre Francisco Ayala y Lilia de Gracia de Ayala, paritillanos de pura cepa. Osvaldo nació en la capital, debido a que su madre, enfermera de profesión, fue trasladada al Hospital Santo Tomás. Gran parte de su niñez transcurrió en Paritilla. Tiene dos hermanos, Francisco el mayor, licenciado en Tecnología Médica y su hermana menor Cristina, profesora de Inglés. Es padre de dos hermosas damas, Gloria Melina y Massiel Del Carmen; abuelo de Luna, hija de esta última.

En Las Tablas, se relacionó, se ganó el cariño y aprecio de los grandes artistas, Eneida Cedeño, La NEGRITA DE PURIO y don Dorindo Cárdenas, quienes, igual que sus hijos, le acogieron con aprecio y cariño.

Puede afirmarse que Dorindo Cárdenas es el “padrino musical” de Osvaldo, a tal punto que, la primera grabación, Pegadita de los hombres, original de Lizandro Herrera, la cantó Dorindo con su Orgullo Santeño; La Talanquera del Maestro Clímaco Batista, fue efectuada con el Ritmos Santeños, cantando su hermana MAYITA. Oficialmente el nuevo conjunto vio la luz pública el 3 de enero de 1970, con músicos escogidos por el propio Dorindo.

Desde su niñez y adolescencia, participó en conjuntos folclóricos, como el de la Escuela Dr. Belisario Porras, dirigido por la maestra Ceballos; en el de CHAVELITA Pinzón; en el de Aguadulce del profesor Miguel Médica; en el del Colegio Richard Neuman dirigido por MATY García; en el Conjunto Tonosí dirigido por Antonio “TOÑO” Díaz, en los conjuntos, Canajagua de la profesora Norma Testa y en el de la profesora Elisa de Céspedes.

Osvaldo Ayala es egresado de la Universidad de Panamá; obtuvo el título de licenciado en Economía. En 1967 fue ganador del concurso nacional de acordeón, Rogelio “GELO” Córdoba. Ganó el Premio Grammy 1996, en la categoría Tropical con el álbum La Rosa de los Vientos. El 31 de diciembre de 1999, participó con la Orquesta Sinfónica de Panamá, durante la ceremonia de entrega del Canal de Panamá a manos panameñas. Ha recibido innumerables reconocimientos, como la Orden Vasco Núñez de Balboa en el grado de comendador.

Está reconocido en un estudio efectuado por la Universidad de Maryland y publicado en la revista Billboard, como uno de los tres mejores acordeonistas del orbe y primer acordeonista panameño en presentarse en la ciudad de Washington, D. C. en el Gran Salón de la OEA, en esa ciudad, en el Ronald Reagan Building. En el 2003 participa en las Fiestas del Centenario de la República de Panamá, en el Auditorio Internacional de la Universidad de Pennsylvania, EUA. En dicho país, Osvaldo ha llevado su música a diversas ciudades, en las que destacan New York, Washington D. C., Chicago, Los Ángeles, Houston, Boston, Miami, New Orleáns y Texas, entre otras.

Ha participado en prestigiosos festivales como el Cervantino en Guanajuato, México y en el Festival Antillano de Hoogstraten, Bélgica; teniendo la oportunidad de realizar giras internas en Bélgica, Holanda y España.

El 15 de agosto de 2007 recibió la Orden Belisario Porras, en el grado de Comendador y el título de Embajador de la Cultura Panameña por el Gobierno panameño.

A Osvaldo Ayala no se le puede “encajonar” tan solo como intérprete de Cumbia Panameña propiamente dicho; prueba de ello es que ha incursionado en otros géneros musicales, colombianos, dominicanos y de otras regiones, como en el reguetón, dándole un toque moderno y diferente a su música.

Es un excelente compositor y arreglista, una de sus piezas, Anhelos, ha recorrido el mundo entero interpretada en diferentes instrumentos y ritmos. Anhelos y Décimo quinto festival en Guararé de la autoría de Dorindo Cárdenas, fueron seleccionadas por los colombianos como dos de los 100 mejores vallenatos del siglo XX (siendo Cumbias Panameñas).

En la extensa discografía de Osvaldo Ayala y su conjunto Ritmos Santeños, destacan los compositores: Edy Gutiérrez, con innumerables temas como, Sin tu presencia, No olvides que existo; Carlos Cleghorn, con El pañuelito 1 y 2; Carlos Dellatona, con Corazón de pedernal; Mal de amor (mal de amores) de José de la Rosa Cedeño; CHICO PURIO con Los sentimientos del alma; de Bolívar Rodríguez, La palomita titibú; entre otros innumerables temas de compositores nacionales y extranjeros.

Una de las características que observamos en este exitoso acordeonista y cantante es que constantemente se reinventa; es decir, experimenta con nuevos ritmos, renueva o recicla los viejos temas que han sido exitosos; logrando así conquistar nuevos seguidores, pero manteniendo los que por años le son fieles. Así, al cumplir el cincuentenario de su vida artística, graba, difunde, mediante los medios tradicionales y digitales, los temas clásicos con nuevos arreglos.

Osvaldo Ayala, con su talento y originalidad, ha paseado la música panameña más allá de nuestras fronteras, en más de 25 países.

Escritor, compositor, folclorista.