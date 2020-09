¿Diez instituciones y Benicio Jr. violan la cuarentena?

A raíz de las manifestaciones de los habitantes del corregimiento de Cauchero, con cierres de calle en la comunidad de Río Uyama, una comitiva de diez instituciones, precedida por el vicegobernador de Bocas del Toro, hizo una gira de trabajo el martes 7 de septiembre del 2020, para intentar, por medio de ofrecimientos de desarrollo, que los habitantes aceptaran la adhesión de su corregimiento al distrito de Almirante.

Esto constituye una prueba fehaciente de que no se hizo la consulta ciudadana antes de la presentación del anteproyecto de ley n°. 135 en primer debate en la Asamblea Nacional, también constituye una clara violación a los decretos ejecutivos, pues aún siguen vigentes las prohibiciones en cuanto a movilidad, distanciamiento y realizar eventos masivos.

En varias fotografías y videos que circulan en las redes se puede observar que los asistentes poseen tapabocas, pero no guardan la distancia de dos metros. Instamos al Minsa a hacer una investigación al respecto y que los directores y funcionarios de esas diez instituciones que participaron de este acto irresponsable en tiempos de pandemia sean sancionados, según lo establece la Ley.

Las autoridades locales ni siquiera sabían de la segregación del corregimiento de Cauchero, hasta que aparece el anteproyecto de ley en la Asamblea. La población del distrito de Almirante ha consultado a sus líderes y también la página oficial del Municipio de Almirante, pero no se dan respuestas, se ignora toda consulta, obviamente tampoco se hicieron estas consultas en ninguno de los nuevos corregimientos que se crean con la ley.

En la página oficial del Municipio de Almirante aparece el comunicado 08-09-2020-001, firmado por el alcalde, Derick Echeverría, (con errores de redacción y formato), donde explica generalidades del distrito y ve de manera positiva la Ley 65, pero no menciona en la nota nada sobre las consultas ciudadanas.

Instamos respetuosamente al alcalde a que lea el Decreto Ejecutivo n°. 344 que reglamenta la Ley 65 del 22 de octubre del 2015 y que vele porque se cumpla, sobre todo la disposición del artículo 16, numerales 2 y 4, que describe el requisito de población en las creaciones de corregimiento y reza lo siguiente: “1. En áreas urbanas una población residente no menor a tres mil habitantes y por lo menos quinientos deberán estar domiciliados en la cabecera. En áreas rurales una población no menor a mil habitantes, por lo menos, doscientos cincuenta deberán estar domiciliados en la cabecera; 4. La propuesta de la creación del nuevo corregimiento deberá estar firmada, por lo menos, por el 10 % de los ciudadanos del futuro corregimiento, las firmas serán recopiladas mediante consulta popular in situ, convocada por el alcalde o el concejo municipal en los lugares poblados que conforman la nueva circunscripción política”.

Ahora, surgen las siguientes interrogantes: ¿Son los alcaldes o el Concejo los que hicieron la propuesta y consultas in situ para la creación de estos nuevos corregimientos? ¿Qué herramientas utilizaron para saber cuánta población reside en los lugares poblados que componen los nuevos corregimientos, para así saber que efectivamente sí residen mil o más personas? ¿Cómo saben cuántas personas representan, por lo menos, el 10 % de la población total de residentes en esos nuevos corregimientos? ¿Dónde están las actas con las firmas de la consulta popular? ¿Cuándo se hicieron estas consultas?

Hicimos un ejercicio con los mapas de los nuevos corregimientos del distrito de Almirante y consultamos los resultados del censo 2010 sobre el total de personas que reside en todos los lugares poblados que conforman los nuevos corregimientos que se crean con la ley (Ceiba, Bajo Culubre y Miraflores); resultando que el corregimiento de Ceiba cuenta para el 2010 con 741 residentes, el corregimiento de bajo Culubre 760 residentes y Miraflores 1077 residentes. La preocupación de la población de Almirante es el cumplimiento de la Ley 65, en su artículo 16, numerales 2 y 4.

Revisamos las publicaciones de la página oficial del Municipio de Almirante desde su creación y no pudimos ver ningún comunicado sobre la convocatoria a consulta ciudadana para la creación de nuevos corregimientos ni tampoco para la adhesión del corregimiento de Cauchero, siendo que en esta página oficial se comunican hasta los días de recolección de basura o si se dañó el camión de recolección, así como consultas ciudadanas sobre utilización de fondos del IBI. También consultamos a dos fuentes de la comuna de Almirante, que pidieron reserva de su identidad, y nos dijeron que no han realizado ni se les ha invitado a una consulta ciudadana que haya hecho la Alcaldía de Almirante para la creación de algún nuevo corregimiento.

No solo no se cumplió con la Ley en lo que corresponde al corregimiento de Cauchero, también en la creación de los tres nuevos corregimientos en el distrito de Almirante. Lo prudente sería el veto completo a la ley y que las autoridades que les corresponde, según la Ley 65, sean las que promuevan y hagan las consultas sobre este proyecto, pues tienen una cuota de responsabilidad, al no haber informado sobre su no participación en este proceso.

Curiosamente, el vicegobernador de Bocas del Toro, al dar la bienvenida a los presentes, entre otras cosas, agradeció, “muy emotivo”, el patrocinio de Benicio Robinson Jr., por matar la vaca para que los funcionarios asistentes pudieran comer. ¿Cuál fue la razón de esto y a qué institución del Estado representaba?

Exinvestigador de la Comisión de la Verdad.