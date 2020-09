Impulsar a las pymes de Latam, compromiso de todos

Los últimos meses hemos visto cambios en casi todos los ámbitos: social, laboral, educacional, familiar. Todos hemos tenido que repensar la manera en la que hacemos las cosas y cómo solucionamos problemas que antes jamás imaginamos tener. Los dueños de las pymes en toda América Latina no me dejarán mentir; si hay un sector que ha tenido que batallar más fuertemente durante este tiempo ha sido ese.

Las pequeñas y medianas empresas son el alma de la economía de la región. Según la OCDE, representan el 99.5 % del tejido empresarial y un eje de empleo con cerca del 76.5 % de trabajadores en el sector comercial; sin embargo, la contingencia sanitaria les ha afectado mucho. Y este impacto no es solo para ellas, es para todos. Si las pymes prosperan, prosperamos todos, y funciona igual en el sentido opuesto. Tener pymes fuertes significa tener economías locales que avanzan, nuevos empleos y comunidades fuertes.

En Google estamos conscientes de la importancia de las pymes en la región y por eso hemos trabajado para ofrecerles soluciones y apoyo que les permitan mantener sus negocios en pie y seguir avanzando. De manera global, al inicio de la contingencia aportamos 340 millones de dólares en créditos para nuestros servicios de publicidad digital, con el fin de que pudieran seguir haciéndose visibles y de que alcanzaran nuevos clientes. Recientemente aumentamos nuestro compromiso anual con Google Grants para entregarles un total de mil millones de dólares.

Algo que para nosotros es muy importante es el tema de la capacitación y la educación constante. Hoy es más importante que nunca aprender de nuevas tecnologías y habilidades que les ayuden a las empresas a trazar su nuevo camino, incluso en medio de la incertidumbre. Por eso, llevamos nuestro programa de conferencias gratuitas Crece con Google al canal de Google Latinoamérica en YouTube, en donde cualquier persona puede aprender más sobre los temas que le ayuden a impulsar su negocio. Hasta el momento, estas charlas tienen más de un millón de visualizaciones en Hispanoamérica. Asimismo, en el sitio de Google para pymes hemos generado contenido con recomendaciones y herramientas que puedan facilitar los procesos de cambio y reinvención.

Nuestro esfuerzo no termina aquí. Esta semana la dedicamos a las pymes, por lo que hemos liberado nuevo contenido dedicado a las preocupaciones y necesidades de este tipo de negocios. Desde materiales en Google para pymes, hasta una nueva edición de Crece con Google, en donde, incluso, hablamos sobre aquellos negocios que han logrado levantarse en medio de la crisis y crecer; por ejemplo, Someone Somewhere en México, Prema Yoga en Argentina o Lanas de Antaño en Chile.

Esta época requiere de paciencia, de planeación, de educación y sobre todo de perseverancia. Esta no es una carrera, es una maratón en la que vamos a seguir enfrentando obstáculos, pero la clave es mantenernos constantes y acercarnos a todas esas herramientas, entrenamientos y oportunidades que nos ayuden a seguir con paso firme.

Director ejecutivo de Soluciones al Cliente de Google para Hispanoamérica.