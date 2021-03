“El Gobierno nacional no va a permitir un proceso de involución que eche por tierra una lucha generacional por lograr nuestra soberanía total […]. Si es así, que la historia me juzgue”

El Centro Regional de Operaciones Aeronavales, no es un 'FOL'

Desde que los Estados Unidos firmara, el 12 de diciembre de 1846, el Tratado Mallarino-Bidlack con la Nueva Granada (siendo Panamá parte de ella), con las consabidas consecuencias para nuestro país, es la génesis de las diferencias recurrentes y que por décadas se van sembrando en la mente del panameño, producto de los abusos e intervenciones ilegales que se dieron en el siglo XIX y XX en nuestro país.

La lucha realizada por el general Omar Torrijos para eliminar esa quinta frontera, no fue fácil; el Senado de los Estados Unidos pulseó hasta el último momento en las negociaciones de los Tratados, agregando enmiendas que de alguna manera fueran un contrapeso a su salida de Panamá. Es así que se aprueba el Tratado de Neutralidad Permanente, que como decía el general Torrijos, nos colocaba bajo el paraguas del Pentágono.

En 1994, aprovechando la iniciativa de Panamá en establecer un centro para encarar el narcotráfico (CMA), los EE. UU. pretendió mantener tropas después del 31 de diciembre de 1999, con una serie de condiciones leoninas que echó por tierra la idea de un centro que coordinara una lucha regional, sin que se menoscabara la soberanía o se permitiera la presencia de fuerzas militares extranjeras.

“El Croan no es un “FOL”, […] Centro de Avanzada Operacional, como lo tienen hoy día en la Base de Palmerola, Honduras, y en Aruba/Curazao, donde existen unidades navales y aéreas […]”

He querido hacer este breve patrullaje histórico, entendiendo la reacción de un sector de académicos, a los cuales respeto, por su oposición al Centro Regional Aeronaval (Croan), sustentando su rechazo sobre la base de la violación al Artículo V del Tratado de Neutralidad Permanente, que señala que, después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional.

“El Croan no riñe con el Artículo V del Tratado de Neutralidad. Este Centro no está estructurado ni conceptualmente ni teóricamente ni justificadamente sobre la base o la existencia de una base militar. No existe el concepto que guarde relación directa con la protección y defensa del Canal de Panamá”, de acuerdo al análisis presentado por el Prof. Irving Arosemena, de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, en el panel desarrollado por estudiantes de Medicina que cursan la asignatura de Relaciones de Panamá con los EE. UU. impartida por el catedrático e internacionalista, Prof. Euclides Tapia.

El Croan es un Centro de Operación que conforma una Fuerza de Tarea Conjunta que no es más que la unión de los tres componentes de la Fuerza Pública. Si los Estados Unidos hubiese tenido una presencia militar en firme la denominación hubiese sido Fuerza Combinada que no aparece en el Memorándum de Entendimiento firmado en el mes de febrero.

El Croan no es un “FOL”, que, en la jerga militar de los EE. UU., es un Centro de Avanzada Operacional, como lo tienen hoy día en la Base de Palmerola, Honduras, y en Aruba/Curazao, donde existen unidades navales y aéreas, como lo tuvo Panamá en Rodman y Howard, respectivamente, hasta su salida el 31 de diciembre de 1999. Los FOL se convirtieron en alternativas de los EE. UU. después de su salida de Panamá.

“EE. UU., como mayor consumidor, reconoce el esfuerzo que ha hecho Panamá en sus grandes incautaciones, impidiendo que esas drogas lleguen a las ciudades estadounidenses”

Si nosotros pensamos que el problema del tráfico de drogas, que debo reconocer, ha sido un fracaso, nos debe llevar a cruzarnos de brazo, exponemos a nuestra Nación a un problema de salud pública de grandes proporciones. Las pandillas en Panamá, aliadas al crimen organizado, reciben, como moneda de pago, cocaína que estimula el desarrollo del microtráfico en nuestro territorio.

Esta lucha exige un esfuerzo integral local e internacional, porque solos, no lograremos nada. EE. UU., como mayor consumidor, reconoce el esfuerzo que ha hecho Panamá en sus grandes incautaciones, impidiendo que esas drogas lleguen a las ciudades estadounidenses. Los Acuerdos simplificados realizados sobre este tema, desde el año 2009 y 2010, para el alcance de recursos que da el Departamento de Estado y no el Pentágono, se apoya en la Iniciativa Mérida que inició en México y posteriormente en Centroamérica, Haití y República Dominicana.

El Gobierno nacional no va a permitir un proceso de involución que eche por tierra una lucha generacional por lograr nuestra soberanía total sin la presencia de tropas y bases extranjeras en nuestro país ni hoy ni mañana. Si es así, que la historia me juzgue.

Abogado, asesor de seguridad, ex viceministro de Estado.